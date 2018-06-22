〈離岸風電競價出爐〉兩階段擁1.82GW併網容量 沃旭成最大贏家

經濟部今 (30) 日晚間公布離岸風電風場第二階段競價結果，沃旭能源 (Ørsted) 共取得 920MW(百萬瓦) 併網容量，若再加上遴選階段取得的併網容量，其大彰化離岸風電風場已獲配 1.82GW(十億瓦)，可說是其中最大贏家。

離岸風電風場遴選分為「2020 年完工併聯」與「2021 年至 2025 年完工併聯」，其中，「2021 年至 2025 年完工併聯」採「先遴選、後競價」模式，遴選制原先預定配額為 3GW，經濟部而後增加分配 98MW，總分配容量為 3098MW，已於 4 月底公布結果；另外 1.664 GW 採競價制，已於今日公布競價結果。

競價階段脫穎而出的風場包括加拿大商北陸電力與新加坡玉山能源的海龍二號、海龍三號，以及沃旭能源大彰化西南與大彰化西北等 4 座風場。雖說第一階段遴選作業由達德能源拔得頭籌，但若加上第二階段競價來看，沃旭為其中最大贏家，包含遴選取得的 900MW 併網容量，兩階段共取得大彰化離岸風電計畫東南、西南與西北共 1.82GW 併網容量。

沃旭表示，競標價格考量到已透過遴選取得 900 MW 併網容量，擁有相對高的躉購電價，將有助於建立本地供應鏈並使其更成熟，在 2023 年做出最後投資決定時，成本與風險可望顯著降低，預期科技進步將使離岸風場成本更低，如可採用更大型的風機。

至於透過競標獲配的 920MW，沃旭表示，下一步是取得籌設許可，並和台電簽訂購電合約，預計於 2023 年開始建造，並於 2025 年併聯發電。