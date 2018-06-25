[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄06/22 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4989 榮科 06/22 初上市 06/15-06/20 4055 24.80 24.80 元大 01 06/21 177780 2882B 國泰金乙特 06/22 上市增資 06/15-06/20 59500 60.00 60.00 元大 01 06/21 13274 1566 捷邦 06/22 上櫃增資 06/15-06/20 1700 16.80 16.80 第一金 01 06/21 15063 6576 逸達 06/25 初上櫃 06/19-06/21 2571 45.20 45.20 凱基 01 06/22 182538 5223 安力-KY 06/26 弟一上櫃 06/20-06/22 1513 27.00 27.00 國泰 01 06/25 59831 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。