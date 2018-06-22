【永豐期貨】台指選擇權盤後－外資連六賣超 台股力守季線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 52 點至 10655 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 244.28 點，電子期逆價差擴至 - 10.52 點，金融期逆價差擴至 - 25.55 點。現貨部分，三大法人賣超 106.41 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 3212 口，使留倉部位轉為淨空單 - 2959 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 1451 口至 29826 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 5439 口至 6341 口。

國際股市仍壟罩在貿易戰陰霾，週四美股全面收黑，道瓊指數連續 8 日下跌並失守季線，近日強勢的 Nasdaq 也收黑，影響週五亞股投資人信心，日韓股市早盤均以下跌開出，加權指數跳空開低後回守至半年線，所幸韓國股市率先翻紅，陸港股市也有低接買盤進駐，台股下方支撐效應浮現，在空方殺盤力道不大下，盤勢震盪反彈收斂跌幅，終場加權指數下跌 41.79 點或 0.382%，收在 10899.28 點，成交量能 1488.92 億，較前一日增加 106.16 億。盤面上八大類股除了塑化類股與水泥窯類股收紅，其餘皆收黑，其中以塑化類股漲幅 0.51% 表現較佳。技術面觀察，週五日 K 跳空開低以短黑 K 帶長下影線作收，盤中季線與半年線失而復得，顯示下檔仍有支撐買盤，目前 KD 與 MACD 持續偏空向下，加上國際動盪情緒尚未緩解，未來須密切注意半年線與 10800 附近的頸線是否守穩，否則將有進一步下探年線的可能。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10900 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.04 降至 1.00，連續六天下降且為今年 4 月 24 日以來最低，籌碼面偏多架構正式轉為中性。選擇權部位整體來看顯示為中性偏空預期。

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