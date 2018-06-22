中國證監會：信披違法是市場違法失信的“高危區”

中國證監會新聞發言人高莉22日表示，證監會通報2017年證券期貨市場誠信情況，從違法失信主體來看，2017年存在違法失信記錄的機構共1072家，其中，上市公司355家、非上市公眾公司117家、公司債券發行人57家、 券商75家、基金公司27家、期貨公司52家，證券投資咨詢機構46家、基金銷售機構37家，資信評級機構2家、會計師事務所22家、資産評估機構16家、律所14家、私募174家、機構投資者61家、其他類17家。

2017年存在違法失信記錄的個人共1716人，包括上市公司927人、券商109人、基金從業人員60人等。從違法失信行為來看，市場違法失信行為信披違法失信仍然居首位佔47.4%，内控違法失信佔比21.5%，業務經營違法失信行為佔比17.2%，市場交易違法失信行為佔比13.6%。說明信披違法既是上市公司監管的核心，也是市場違法失信的“高危區”。

高莉表示，證監會將繼續重視併持續加強誠信建設，促進資本市場長期穩定健康發展。

來源：證券時報APP

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