防止炒房 多銀行降低信用卡房産交易限額

為調控樓市，銀行業祭出連環招。在繼部分銀行再次上調首套房貸利率後，多家銀行降低了信用卡在地産類商戶中的交易限額，防止炒房投機者“借道”信用卡炒房。記者了解到，日前平安銀行下調了房地産類商戶交易限額，而中國銀行、民生銀行、興業銀行、建設銀行等已不支持本行信用卡在房地産類商戶中交易。專家表示，此舉主要是為防止投機者利用多張信用卡刷卡的形式分期購房。

平安、農行下調信用卡限額

據平安銀行發布公告顯示，為滿足監管要求，平安銀行近期對部分商戶類型的交易進行風險管控升級，信用卡在境内房地産類商戶進行交易時，單月人民幣交易限額由人民幣3萬元調整為人民幣1萬元，全年累計限額人民幣10萬元保持不變。值得註意的是，公告還特别指出，境外不可進行房地産類交易。這是繼去年9月27日發布的限額公告後，平安銀行再度下調限額。

事實上，今年4月，農行也下調了房地産類商戶交易限額。具體調控方式為在境内房地産類商戶的單筆交易金額不得超過3萬元人民幣，日累計交易金額不得超過3萬元人民幣，月累計交易金額不得超過10萬元人民幣，季度累計交易金額不得超過10萬元人民幣，半年累計交易金額不得超過20萬元人民幣，年累計交易金額不得超過20萬元人民幣。而在境外房地産類商戶的單筆交易金額不得超過4500美元，日累計交易金額不得超過4500美元，月累計交易金額不得超過15000美元，半年累計交易金額不得超過15000美元。

四銀行叫停相關商戶交易

與平安銀行、農業銀行紛紛下調信用卡地産類商戶交易限額相對的，是中國銀行、建設銀行、民生銀行、興業銀行等已不支持本行信用卡在房地産類商戶交易。“通過龍卡信用卡預借現金，包括現金提取、現金轉出等，目前隻能用於消費領域。”建設銀行信用卡客服對記者表示，目前建設銀行信用卡預借現金不得用於生産經營、投資等非消費領域，“也就是說，不僅購房不可以，買股票、期貨、P2P借貸等也不行。”

中國銀行信用卡中心的客服則表示，目前信用卡僅可用於經常項目下消費支付，不得用於其他交易支付，包括境内的房地産類商戶、證券商戶等，同時在境外也不支持用於投資理財的經常項目下的保險産品的購買。此外，記者還了解到，光大銀行和廣發銀行雖未叫停信用卡在房地産類商戶中交易，但也設置了交易額上限：前者單筆限額不超過10萬元，後者累計限額不超過10萬元。

遏製“借道”分期購房

對於多家銀行降低信用卡地産類商戶交易限額的原因，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為是目前信用卡的“透支”功能被濫用，尤其是一人多卡多次透支，“對於一個投機者來說，會通過此類透支來實現套現，進而去炒房。銀行對這類貸款的管控很有必要。”同時，他指出，此項管控的加強併不會影響到合理的住房需求，比如繳房租、中介費、物業費等。

中原地産總監張大偉則表示，其實多家銀行一年來都在不斷降低信用卡地産類商戶交易限額，“雖然這個資金在一二線城市不太可能買房，但在很多三四線城市，的確有人用多張信用卡的形式分期購房，包括去年已經查處的消費貸資金進入樓市。”

來源：北京晚報

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