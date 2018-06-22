傳人行日內降準 李晶：中央有很多手段讓經濟慢慢企穩回升

中美貿易摩擦未知何時了，市場近日已傳出中央會出招，讓經濟受影響的情況減至最低。據《中國日報》引述分析人士稱，人行將於一周內正式宣布定向降準等貨幣措施，並在第三季生效。

摩根大通董事總經理兼亞太地區副主席李晶表示，過去數月全球市場動盪，中美貿易摩擦可能在未來數月影響中國出口，短期可能影響市場情緒。不過，她認為，人民銀行同政府仍有很多手段讓經濟慢慢企穩回升，不排除未來數月中央會有調控措施推行，包括降低存款準備金率。

李晶表示，中國經濟不會出現「硬著陸」，只是持續穩定進行經濟改革。

李晶指出，中國5月份經濟數據較前兩個月回落，原因是過去12個月中央政府一直調控經濟，包括金融方面的去槓桿亦一直進行，令部份企業資金較緊，影響短期經濟表現。

李晶說，近期美元升值令人民幣兌美元下跌，但人民幣兌一籃子貨幣未有貶值。至於美元會升值至甚麼水平，她說現時不好預測，但認為如美元繼續走強，對經常帳項目逆差較大的國家影響較大，資金會撤出到美國，但中國經常帳及貿易順差較多，中國經濟並非依靠外資來投資，本身流動性較強，美元升值中長期對中國影響較小。

她又說，人民幣並非完全自由流通的貨幣，中國政府仍有一定抵禦能力在美元升值的情況下，保持人民幣在一籃子貨幣的匯率基本穩定。

李晶指出，內地最近開放金融業，引入外資競爭，將來應開放整個金融業。她說，雖然保險業有中外合資，但仍由中資主導，此外內地股市的外資持股比例亦很低。她認為，人民幣未能自由兌換是開放金融的最大障礙，雖然近年交易貨幣使用量增加，但仍較為封閉。

李晶又說，削減汽車進口關稅等措施均可提升中國經濟質素，達到「中國製造2025」的目標。

綜合香港媒體

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)