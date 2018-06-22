五穀磨房遞件申請香港IPO 欲募資逾7.8億 計劃年內掛牌

號稱是「中國第二大天然健康食品公司」的五穀磨房正式向港交所遞交了主板上市申請。據傳該公司欲募資逾 1 億美元（約港幣 7.8 億元)，且計劃在年內掛牌。

五穀磨房營收嚴重依賴線下管道。招股書顯示，五穀磨房主營天然健康食品，產品包括標準配方穀物粉、個性化配方穀物粉、五穀伴侶等。

2015 年、2016 年、2017 年，五穀磨房的營收分別為人民幣 9.37 億元、人民幣 12.06 億元、人民幣 15.76 億元，其中通過線下管道實現的營收分別為人民幣 9.10 億元、人民幣 11.31 億元、人民幣 13.69 億元，占比達 97.1%、93.8%、86.9%。

五穀磨房的銷售管道由線上、線下兩部分組成，線下網路主要是一些傳統商超，線上管道則包括天貓、京東、唯品會等主要電商平台和社交網路平台。截至 2017 年底，五穀磨房在中國 453 個城市的超市，如沃爾瑪、大潤發、永輝、華潤萬家以及家樂福等，開設了 3690 個直營專櫃。

儘管五穀磨房早在 2009 年就已經在天貓上開設了線上旗艦店，但該部分收入卻始終沒能在總營業收入中挑起大樑。資料顯示，2015 年、2016 年、2017 年，五穀磨房天貓旗艦店的收入分別為人民幣 0.20 億元、人民幣 0.44 億元和 1.08 億元，在當年總營業收入中的占比最高也才達到 6.9%。

五穀磨房在招股書中提到，所謂天然健康食品，是指利用天然成分製成的包裝食品，不含任何人造或合成食品添加劑，並且含有有益的營養成分，可幫助消費者維持或恢復健康的生活方式和改善均衡飲食，且不包括主食、生鮮食品及飲料。

據弗若斯特沙利文資料，2017 年，中國的天然健康食品市場零售總額為人民幣 1031 億元，排名前五的公司零售額合計共占 2017 年市佔率的 7.6%。其中，五穀磨房是中國第二大天然健康食品公司，但市場占比僅為 1.7%。由此可見，中國天然健康食品是一個有著數千名市場參與者的分散市場。

著名戰略定位專家徐雄俊對中新經緯用戶端 (微信公眾號：jwview) 表示，這個市場剛開始確實比較分散，但從長期來看，隨著頭部牌越做越大，市佔率就會逐漸集中

徐雄俊指出，隨著消費者對五穀雜糧、粗糧等天然食物的需求日益增加，中國天然健康食品行業的體量會進一步加大，目前的零售總額為人民幣 1031 億元，未來幾年很有可能會達到人民幣 2000 億元，甚至更多。

而據弗若斯特沙利文預計，2022 年中國天然健康食品行業的零售額將達到人民幣 1839 億元。