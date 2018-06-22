〈道瓊8連跌〉道指離200日MA剩1% 技術分析師冒汗：市場反應太大

道指連跌 8 天，已經逼近技術分析師觀察的關鍵水準 1% 內。

道指連跌 8 日

全球機械生產龍頭開拓重工 Caterpillar (CAT-US) 領跌，道指週四收低 0.8%，自 6 月 11 日以來這 8 個交易日跌幅已達 3.4%，目前只差 200 點就觸及 200 日 MA，這是 3 月、4 月和 5 月的轉折點水準。

道指目前只差 200 點就觸及 200 日 MA

《Barron’s》Teresa Rivas 專欄分析，道指連 8 跌最大罪魁禍首就是貿易戰關稅。

CFRA Research 研究機構分析師 Elizabeth Vermillion 警告，工業公司第一季還沒有將關稅爭議當一回事，但隨著貿易戰越打越久，且「地域和範圍」都越來越擴大，雙方或多方開始「坐而言不如起而行」，機械和經銷公司恐怕會開始納入更多負面衝擊的考量。例如第一季時，歐盟和墨西哥還不在關稅討論範圍，現在也在這場戰役中了。

週四交易是股市 3 週以來表現最糟糕的一天，道指和 Nasdaq 綜合指數跌幅相仿，S&P 500 也收低 0.63%，道指的跌勢被一些分析師視為交易者對貿易關係的擔憂加劇，超過廣泛股市指標所顯示的狀況。

但渣打分析師 Steven Englander 認為，市場擔憂過頭了，6 月 19 日因為對貿易戰的恐懼引發拋售潮，美股市值一夕蒸發近 3000 億美元，這對政府不過提議針對 2000 億美元貨品徵收 10% 關稅來說，反應也太大了。因此，雖然貿易是成長的推手，但這種近乎膝反射的反向思考 (貿易戰就會阻止成長) 也讓股市跌過頭了，真的實施這樣的關稅恐怕也沒有對經濟造成如此巨大的負面衝擊。

但如果看看 6 月的 S&P 500 指數，可能會得出一個結論，投資者要嘛不太在意這些政治戲碼，要嘛就是深信川普最後一定會獲勝，因為該指數一直盤旋在接近 3 個月的高點，但上綜指數卻下跌到 2016 年以來最低水準。

儘管商務部長 Wilbur Ross 扯說，川普希望藉由談判，減少美國企業的貿易壁壘，打造公平的競爭環境，但廣泛經濟體對美企前景還是越來越擔心，投資者也開始出現焦慮現象，美國市場平靜的水面下，事實上交易者已經開始遠離與中國有曝險的美企。

與中國業務往來越深的美企，投資人就越避之唯恐不及

由於投資者避開跨國企業，道指目前邁向 1978 年以來最長跌勢，且今年迄今跌幅 1%，但追蹤小型股、成分股大多營收來自美國的 Russell 2000 指數則見 10% 漲幅，按此速度發展下去，這兩個指數間的表現將創過去 20 年來最大差距。

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即便是同樣產業，贏家和輸者的表現也很突出，例如同樣科技業中，晶片股和尖牙股 (FAANG) 的表現就大相逕庭，中國市場在其營收占比約 3 成的高通 (Qualcomm) (QCOM-US) 就未能跟上廣泛的科技股漲勢。

中國對海外網路事業的限制阻擋了亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 和臉書 (Facebook) (FB-US) 在中國市場的發展，但也在這場貿易戰中因禍得福，股價扶搖直升達歷史高點，將晶片廠狠狠甩在後頭。

工業股也出現同樣模式，Caterpillar 這樣的機械巨頭表現也逐漸失色，不如以國內市場為導向的運輸股。