〈道瓊8連跌〉波音可能在中美貿易戰中失去更多 拖累道瓊8連跌

在波音公司 (BA-US) 和空中巴士公司 (AIR-FP) 之間的長期商業競爭中，中國多年來試圖將訂單保持在兩大巨頭的壟斷之間。現在，因為美國總統川普，波音公司有可能失去在全球第二大航空市場的微弱優勢。

隨著川普政府宣布對從中國進口的 500 億美元商品徵收關稅後，習近平主席正面臨著報復的壓力。本週末法國總理 Edouard Philippe 訪問北京期間，將可能透露習近平的決策，是否將簽下超過 180 架空中巴士的 A320 噴射機合約。

這筆 180 億美元的訂單如果得到確認，那麼勢必將會向美國發出強烈的信號，即中國有能力讓美國受到重創。根據中國信息產業發展中心 (CNBC) 的一位航空研究人員金偉的說法，這對空中巴士未來的飛機訂單有利。

屬於道瓊指數 30 檔成份股之一的波音，週四 (21 日) 股價再度大跌 1.47%，以每股 337.66 美元作收，不僅跌破半年線，亦創下逾 1 個半月來新低。

波音股價日線走勢圖 圖片來源：investing.com

金偉說：「對空中巴士的大量飛機訂單將敲醒美國，中國有其他選擇，且並不害怕與美國在貿易上發生衝突。」

根據政府政策，一位不願透露姓名的法國總理的助手說，空中巴士飛機的談判正在進行中。這位助手拒絕透露合約是否會在下週簽署。

另一方面，波音公司拒絕發表評論。

然而，特朗普的政策可能會讓中國有足夠的理由向空中客車傾斜平衡，Crucial Perspective Pte。的總裁兼首席執行官 Corrine Png 表示，該公司是一家專注於交通的新加坡研究公司。

一家專注於大眾運輸的新加坡研究公司 Crucial Perspective Pte 的總裁 Corrine Png 表示：「我們預計空中巴士在中國的市場份額將進一步增加。」

中國是波音公司和空中巴士的關鍵戰場，因為中國預計將在 2022 年超過美國成為全球最大的航空市場。波音預計在二十年內中國將需要超過 7200 架價值超過 1 萬億美元的新型飛機。

中國 Carnoc.com 的航空專欄作家林志傑說，貿易戰可能最終會傷害到雙方的公司。「如果中國的運營商只有一家供應商，他們在購買飛機時會越來越缺乏選擇的餘地。」

航空公司在飛機製造商之間轉移訂單的可能很小，因為需求最高的機型，如空中巴士的 A320neo 窄體噴射機，至 2020 年初都已售罄。

雖然美國和中國有可能就貿易達成協議，但爭端也可能「越來越糟糕」，東京里昂證券策略師 Nicholas Smith 說。

「整個事情非常不穩定，」Smith 說。 「他們可能會爆發，也可能以失敗告終。」