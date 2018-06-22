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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月21日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     永捷     富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰     全銓       
易威     凱衛     富邦美債7-10          益通              謚源     杏昌                
穆拉德   海灣     富邦美債20年          光頡              東林     美時                
南璋     友威科   元大美債7-10          華容              欣厚-KY  大樹                
勝昱     寬魚國際 富邦中國政策債          信昌電            友銓     其祥-KY             
精確     太普高   元大美債1-3          立敦              達威     德麥                
宏易              元大投資級公司債          蜜望實            松崗     中華食              
唐鋒              元大中國債3-5          奧斯特            三圓     世坤                
榮群              群益15年IG電信債          昇華              雙喜     萬國通              
天宇              群益15年IG科技債                            力泰     新昕纖              
新零售            群益10年IG金融債                            理銘     光明                
力新              國泰5Y+新興債                            亞都     聚紡                
恩得利            國泰1-5Y高收債                            東凌-KY  興采                
李洲              富邦全球投等債                            關中     新麥                
凱柏實業          富邦全球高收債                            隆中     方土霖              
遠昇              合世                                時報     至興                
及成              易威                                明揚     萬在                
鑫龍騰            進階                                欣泰     瑞穎                
和進              穆拉德                                       大恭                
耀勝              南璋                                         永純                
倚強              勝昱                                         致振                
錦明              精確                                         康聯訊              
鑫創              宏易                                         韋僑                
廣寰科            唐鋒                                         威潤                
點晶              宇智                                         唐榮                
建舜電            榮群                                         晉椿                
泰谷              天宇                                         世豐                
典範              世豐                                         久陽                
長天              松和                                         強新                
哲固              新零售                                       尼克森              
益通              力新                                         力新                
振維              恩得利                                       凌網                
鴻翊              李洲                                         李洲                
迎輝              凱柏實業                                     港建                
欣厚-KY           遠昇                                         倚強                
兆遠              及成                                         至寶電              
系統電            晶宏                                         點晶                
世紀              鑫龍騰                                       幸康                
華容              和進                                         迎輝                
建榮              耀勝                                         堡達                
立衛              倚強                                         重鳥鵬              
天揚              錦明                                         光頡                
鈺創              鑫創                                         天鉞電              
佳總              廣寰科                                       達威                
合正              點晶                                         凱鈺                
寶聯通            建舜電                                       彩富                
昇益              泰谷                                         合邦                
凱鈺              典範                                         業強                
德宏              長天                                         撼訊                
合邦              哲固                                         合晶                
萬旭              益通                                         易通展              
驊宏資            振維                                         元隆                
久正              鴻翊                                         沛亨                
上揚              迎輝                                         迅德                
全譜              牧德                                         大中                
易通展            博磊                                         倉和                
安鈦克            欣厚-KY                                      星雲                
元隆              兆遠                                         森田                
沛亨              系統電                                       三圓                
九暘              世紀                                         力泰                
凱碩              華容                                         富裔                
全達              建榮                                         惠普                
奧斯特            立衛                                         中連貨              
保銳              天揚                                         安心                
越峰              鈺創                                         漢來美食            
英格爾            佳總                                         燦星旅              
士開              協益                                         易飛網              
志嘉              合正                                         高野                
富裔              寶聯通                                       亞都                
正德              昇益                                         老爺知              
燦星旅            凱鈺                                         滿心                
富驛-KY           德宏                                         東凌-KY             
劍湖山            同亨                                         德記                
德記              聖暉                                         大展證              
泰偉              合邦                                         誠品生活            
華義              萬旭                                         得利影              
昇華              驊宏資                                       時報                
得利影            久正                                         琉園                
鼎創達            日揚                                         旭然                
花王              上揚                                         捷必勝-KY            
邦泰              全譜                                         明揚                
                  易通展                                       紅木-KY             
                  安鈦克                                       霹靂                
                  元隆                                         花王                
                  沛亨                                         欣雄                
                  九暘                                         欣泰                
                  凱碩                                         大汽電              
                  全達                                                             
                  鉅橡                                                             
                  奧斯特                                                           
                  宏捷科                                                           
                  保銳                                                             
                  博大                                                             
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  群聯                                                             
                  士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  理銘                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  中連貨                                                           
                  安心                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  滿心                                                             
                  德記                                                             
                  大慶證                                                           
                  誠品生活                                                         
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  明揚                                                             
                  花王                                                             
                  邦泰
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