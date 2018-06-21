權威數據顯示：A股估值趨於理性 外資積極布局

6月19日，受中美貿易爭端升級等因素影響，上證綜指、深證成指、創業板指分别下跌3.78%、5.31%和5.76%，一時間市場情緒極度悲觀。然而，通過權威數據分析可以發現，A股市場結構性分化較為明顯，市場當前估值水平趨於理性，公司業績增長穩健，境外資金買入意願較強，整體具有較好的安全邊際，部分優質公司股票已具備價值投資的市場基礎。

從市場表現看，當前A股市場結構性分化較為明顯，滬深兩市有一批上市公司股價在業績驅動下走強。來自交易所的權威數據統計，截至6月19日，2018年以來上漲超過20%的股票，其中多為業績增長較快的白馬股或成長股，而2017年業績虧損的公司平均跌幅為32.47%。總體看來，A股市場出現的結構化行情表明了投資者逐漸趨於理性、投資風格向價值投資轉移的趨勢，以業績增長為支撐的優質公司具備了良好的發展潛力，價值投資的市場基礎逐步顯現。

從估值層面看，權威數據顯示，截至6月19日，滬深兩市滾動市盈率分别為12.76倍、23.17倍，創業板為35.94倍，市場估值趨於理性。與2016年市場低點相比，一方面，低估值股票明顯增加，A股20倍以下股票由290隻增加至737隻，數量佔比由10.35%上升至20.9%，市值佔比由38.28%上升至47.32%;另一方面，高估值股票顯著減少，市盈率100倍以上及虧損股票數量由1100隻降至635隻，數量佔比由39.24%大幅降至18.01%，市值佔比由21.05%降至6.79%。橫向對比境外主要市場可以發現，A股的藍籌股估值已經低於全球主要股指估值水平，上證50、滬深300指數滾動市盈率分别為10.33倍、12.33倍，明顯低於美國三大股指道指(18.63倍)、標普500(21.1倍)和納指(23.69倍)估值，也低於歐洲三大主要股指英國富時100(13.65倍)、德國DAX(14.11倍)、法國CAC40(16.98倍)估值。

從上市公司業績看，權威數據顯示，2016年、2017年和2018年一季度，滬深兩市上市公司淨利潤增長率分别為1.29%、18.55%、12.09%和26.39%、20.58%、24.64%，整體呈現穩步增長態勢。創業板公司2018年一季度迎來業績快速增長，淨利潤增速達到28.74%。

從境外資金走向看，盡管今年A股市場波動較大，主要股指均有所下跌，但是外資通過滬股通、深股通渠道持續增持A股，年初至今累計淨流入1620.9億元。數據顯示，尤其是4月1日至6月19日，盡管上證綜指、深證成指累計下跌8.24%、13.38%，但北向資金在50個交易日累計淨流入1199億元，佔今年以來淨流入金額的74%。4月份，北向資金累計淨流入金額達386.5億元，較3月份暴增300%，其中滬股通淨流入274.6億元，創2015年以來單月資金流入新高;5月份，外資在A股納入MSCI的驅動下進一步增持A股，北上資金持續高增長，累計流入508.5億元，其中深股通淨流入240.6億元，刷新了2016年12月深港通開通以來單月資金淨流入記錄;6月1日，A股市場正式被納入MSCI指數，外資繼續積極布局，截至6月19日，北向資金半個月累計淨流入304億元。

有專業人士分析，近期A股市場在中美貿易爭端升級等因素影響下走勢偏弱，其重要原因是部分投資者風險偏好迅速下降，出現了過度反應，併不意味著當前A股存在持續下跌可能，反而呈現出價值投資的市場基礎。未來一段時間，隨著中美貿易爭端格局逐漸明朗，貿易戰對投資者心理的衝擊將逐漸減少，投資者的風險偏好將逐漸回歸正常水平。

來源：證券時報網

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