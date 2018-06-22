[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄06/21 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4989 榮科 06/22 初上市 06/15-06/20 4055 24.80 24.80 元大 01 06/21 181946 2882B 國泰金乙特 06/22 上市增資 06/15-06/20 59500 60.00 60.00 元大 01 06/21 14027 1566 捷邦 06/22 上櫃增資 06/15-06/20 1700 16.80 16.80 第一金 01 06/21 15678 6576 逸達 06/25 初上櫃 06/19-06/21 2571 45.20 45.20 凱基 01 06/22 128510 5223 安力-KY 06/26 弟一上櫃 06/20-06/22 1513 27.00 27.00 國泰 01 06/25 34102 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。
[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表鉅亨台北資料中心
留言載入中...