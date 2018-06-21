上海自貿區：支持境外創新企業發行CDR 爭取年内開通“滬倫通”

澎湃新聞報道，6月21日下午，上海自貿試驗區管委會召開了擴大金融服務業對外開放工作推進會，總結上海自貿試驗區在金融服務業擴大開放領域已開展的工作，推出了《中國(上海)自由貿易試驗區關於擴大金融服務業對外開放 進一步形成開發開放新優勢的意見》。

意見指出，支持境外投資者參與上海證券市場，支持境外創新企業在滬發行中國存託憑證(CDR)，爭取年内開通“滬倫通”;持續深化原油期貨、“滬港通”、“債券通”、黃金國際板的金融創新;支持上海保交所搭建國際再保險交易平台，探索建立保險業“一帶一路”國際再保險共同體，進一步提升上海自貿試驗區的全球金融資源配置能力。

增強上海自貿試驗區金融服務“一帶一路”的功能。推動上海證券交易所、上海期貨交易所、中國金融期貨交易所與“一帶一路”沿線國家和地區金融市場的深度合作、互聯互通。加強上海自貿試驗區與境外人民幣離岸市場戰略合作，穩妥推進境外機構和企業發行人民幣債券和資産證券化産品。推進“一帶一路”沿線國家金融機構在上海自貿試驗區設立分支機構。

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