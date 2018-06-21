上海自貿區：擴大金融服務業對外開放 進一步形成開發開放新優勢

澎湃新聞報道，6月21日下午，上海自貿試驗區管委會召開了擴大金融服務業對外開放工作推進會，總結上海自貿試驗區在金融服務業擴大開放領域已開展的工作，推出了《中國(上海)自由貿易試驗區關於擴大金融服務業對外開放，進一步形成開發開放新優勢的意見》。意見分六大部分、二十五條舉措。

意見指出，實施吸引外資金融機構集聚的新政策。擴大上海自貿試驗區銀行業對外開放。支持外國銀行同時設立分行和子行。支持外資銀行擴大業務範圍。支持商業銀行發起設立不設外資持股比例上限的金融資産投資公司和理財公司。鼓勵外資投資信託、金融租賃、汽車金融、貨幣經紀、消費金融等銀行業金融領域。借鑒境外監管沙盒經驗，深化上海自貿試驗區銀行業務創新監管互動機製，支持銀行業務開放創新。

擴大上海自貿試驗區證券業對外開放。支持設立外資控股的證券公司、基金管理公司、期貨公司。支持已設立的合資證券公司、基金管理公司和期貨公司提高外資股權比例。

擴大上海自貿試驗區保險業對外開放。支持設立外資控股的人身險公司。支持設立外資保險集團、再保險機構、保險代理和保險公估公司。支持外資保險經紀公司擴大經營範圍。探索推進巨災債券試點。

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