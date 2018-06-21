〈央行理監事會〉房仲看法 Fed態度轉鷹 台灣下半年跟進升息恐影響房市

台灣央行今 (21) 日的理監事會決議利率連 8 凍，重貼現率維持 1.375%，也使台灣資金環境仍處於適度寬鬆的狀態，永慶房屋業務總經理葉凌棋表示，美國聯準會轉鷹，今年預計升息 4 次，台灣跟進升息機率大增，恐影響民眾消費意願，連帶影響房市表現。

此外，中美貿易戰未解，且恐有擴大為多邊貿易戰的可能，國際情勢動盪，衝擊台灣經濟發展，下半年不容過度樂觀。也因此，國際情勢及升息的走勢將是是今年房市最大變數；同時，全球股市處於高檔的大幅震盪，也浮現資產泡沫化的疑慮。

葉凌棋指出，國內外經濟同步成長，市場資金充沛、台股萬點行情續航，買氣小幅增溫，購屋需求出籠，民眾也開始積極出價，對於價格有一定的支撐，但買方仍期待小幅價跌的狀況下，預期今年價格拉鋸戰仍會持續，全台房市並由緩跌走到今年以來的現階段的平盤整理態勢，但現階段全台房市仍處供過於求的狀態，並沒有看到房市起飛的有利跡象。

近期台灣金管會、央行動作頻頻，針對銀行房貸逾放比增加以及寬限期兩大方向提出控管措施，引發金融圈高度關注，市場預期是為了日後升息做準備，避免不動產授信風險攀升，葉凌棋指出，根據內政部統計資料顯示，全台房貸逾放比由 2014 年房市景氣高峰開始逐年小幅攀升，2017 年第 4 季全台房貸逾放比 0.21%，若與 2014 年平均逾放比相較，成長幅度 31%，仍在安全水位。

但台北、新北逾放比明顯走揚，葉凌棋指出，台北市較 2014 年成長 92%，增加將近 1 倍，而新北則較 2014 年成長 1.5 倍，須特別留意；至於逾放金額以新北市 43.66 億元最高，台北 35.1 億元居次，台北市、新北市、桃園市三都逾放金額若與 2014 第 4 季相比，都有 66% 以上的增幅，新北是 2014 第 4 季的 1.79 倍，須高度警戒。

永慶統計今年 1-4 月全台建物買賣移轉量較去年同期增加 7%，預期買氣小幅回溫，預估今年上半年交易量在 13.5-14 萬棟之間，較去年同期增加 5-8%；以近期交易量推估，2018 年全年交易量將落在 27.5-29 萬棟之間，年增率在 3-9%。