〈房產〉房市恐慌情緒退散 今年前5月北台灣新屋供給量大增逾5成

市調研究機構住展統計，今年 1-5 月北台灣新成屋、預售屋建案可售戶數累積至 2 萬 5116 戶，較去年同期大增 8824 戶，年增 54.2%。供給量已擺脫前 2 年的谷底，超越 2015 年同期水位，創近 4 年來新高，基隆增加幅度最多，而宜蘭則是唯一減少的區域。

住展企研室經理何世昌表示，去年下半年來買氣回升，房市恐恾氣氛消退，建商推案信心大舉回復，再加上去年底前有一波搶照潮，建案陸續於今年開出，以致於供給量出現大爆發。

何世昌認為，雖然年底有選舉因素干擾，但預估對房市衝擊有限，這波強勁推案動能將延續至 928 檔，北台灣新建案今年全年供給量極可能會超過 2015 年的水準，前 3 年市場風行的「減量保價」似乎快成為過去式。倘若建案銷售率也能大幅提升，那麼房市前景會更加樂觀。

今年在各縣市中，年增幅廠最大的是基隆市，基隆去年 1-5 月新案可售戶數僅 82 戶，今年已釋出 229 戶，年增 1.79 倍；另外，年增戶數最多的是桃園市，今年 1-5 月可售戶數為 9002 戶，比去年同期暴增 4832 戶，供給量主要來自於中壢、八德、桃園、龜山與楊梅等行政區。

大台北部份，台北市今年 1-5 月累計可售戶數 2164 戶，比去年同期增加 784 戶，年增幅近 57%，供給量最多的行政區依序為文山、內湖、萬華、中山、中正區。何世昌指出，雖然北市年增 5 成多，並非各縣市之最，但北市今年 1-5 月推案以中、大坪而為大宗，但去年卻以小坪數為主力。所以今年北市戶數供給量，可以說是實實在在、且是強而有力的增加。

新北市今年前 5 月可售戶數為 9058 戶，較去年同期僅增加 1474 戶，尤以土城、板橋、汐止、林口與新莊等地供給量最多，大多集中在重劃區。

宜蘭地區是今年前 5 月供給量唯一減少的縣市，今年 1-5 月僅釋出 491 戶，較去年同期減少 374 戶。由於宜蘭房價走勢與北台灣多數縣市房市景氣脫勾，其他縣市下跌時，宜蘭還勢上揚，推案量也未隨之減少；直到 2017 年下半年，宜蘭房價反轉向下，今年供給量因而快速減少。