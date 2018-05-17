〈房產〉今年房市520檔期推案量2737億元 年增近9成 4年來新高

市調機構住展統計，今（2018）年北台灣房市 520 檔推案量預估量高達 2737.33 億元，年增 89.6%，創下近 4 年新高。住展經理何世昌表示，今年 520 檔推案量上揚主因，一是等候已久的指標豪宅終於釋出，二是雙北市中、大坪數建案持續湧現，三是新北、桃園、新竹等地重劃區推案踴躍，案量因而大舉擴增。

據統計，台北市是今年 520 檔期推案量最大的縣市，預估量高達 1118.5 億元，其中光是「One Par Taipei 信義聯勤」、「冠德信義」等兩個豪宅案，總銷金額就高達 720 億元，其中「One Par Taipei 信義聯勤」總銷 500 億元。

何世昌指出，今年來北市大坪數建案蜂擁而出，這個趨勢從 329 檔延續到 520 檔。台北市 520 檔中，如「One Park Taipei 元利信義聯勤」、「冠德信義」、「吉美大安花園」、「正隆天第」、「拓璞」、「僑聯大千」、「潤泰奇岩」、「冠德微山丘」等建案，均有 70 坪以上的大坪數房型，總案量高達 960 億元，占北市檔期案量約 85.8%。

去年以來，外界頗擔憂北市小宅會出現供給過剩危機。但若從今年大坪數供給量瘋狂湧現的情形來看，到底是小宅供給過剩、還是大坪數住宅供過於求？真的是一個很奧妙的問題。

新北市 520 檔推案預估量為 906.8 億，雖然比去年同期大增，但卻罕見輸給北市。新北推案多來自於重劃區，如板橋江翠北側、三重二重疏洪道與仁義段、林口新市鎮、新店中央新村北側、中和華中穚西側、土城暫緩發展區等重劃區都有不少建案公開。

何世昌分析，在產品規劃方面，新北市與台北市走在截然不同的路上；台北市以大坪數為主，新北市則以首購、首換產品為大宗，豪宅案僅占極少數。最鮮明的例子就在重劃區，新興重劃區逾 8 成建案都規劃 25-50 坪房型，產品重覆度之高，著實讓人訝異。只能說，業者心有靈犀一點通。

至於桃園、新竹 520 檔推案主力，還是維持中、小坪數當道的基調不變，其中又以龜山 A7 推案動能最強，其次是青埔特區。青埔從 2015 到 2017 年，3 年來每年推案屈指可數，建商都把重心放在消化餘屋，所以三年加總起來的新推案量不到百億。但光是今年 520 檔期，青埔新推案湧現，包括「鉅陞青埔案」、「新潤 A18」、「站前 A+」、「成家大璽」，總量達 104 億元，推案潮有死灰復燃的跡象。

何世昌進一步表示，今年 520 檔上市櫃建商推案意願大幅提升，包括國泰、昇陽、潤泰新、中租、冠德、愛山林、遠雄、聯上發、長虹、興富發、新潤、富宇等上市櫃公司，都有新案即將推出，是 2015 年以來難得一見的盛況。