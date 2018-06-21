〈房產〉台北市銷售前10大豪宅 每坪最高價挑戰300萬元

台北市豪宅買氣加溫中，除藝人周杰倫居住的和平大苑有新交易案，4 月另有 4 筆大直豪宅西華富邦的交易，其中也創下每坪成交逾 200 萬元紀錄，而由市調機構住展統計，目前北市線上銷售中、以及預計於今年開賣的豪宅中，成交價或預估價最高的前三大個案為「ONE PARK TAIPEI 元利信義聯勤」、「和平大苑」、「西華富邦」，其中信義聯勤與陶朱隱園兩大個案預估價最高，每坪均有挑戰 300 萬元的實力。

同時，台北新入列的十大豪宅案排行榜，分別是大安區「ONE PARK TAIPEI 元利信義聯勤」、「和平大苑」、中山區「西華富邦」、中正區「松濤苑」、信義區「琢白」、「冠德信義」、「陶朱隱園」、「文心信義」、「皇翔御琚」，以及松山區「華固名鑄」。

十大豪宅案中，以「ONE PARK TAIPEI 元利信義聯勤」與「陶朱隱園」預估價最高，均有挑戰每坪 300 萬元的實力，其次是「西華富邦」的每坪 290 萬元，最低是「華固名鑄」，因採取讓利策略，預估最高成交價約每坪 210 萬元。

住展企研室經理何世昌分析，信義區雖然占了五個名額最多，但因供給量大、買方選擇與比價標的多，所以買家議價具有優勢，價格表現較弱勢。反倒是大安森林公園、大直重劃區與植物園，豪宅案單價已經超越信義計畫區，挑戰最貴區段地位。

何世昌進一步指出，即使今年高價新豪宅案輩出，且成交單價可能踩到彭淮南防線，但因現在是買方市場而非多頭市場，過去豪宅案對周邊房價造成的「漣漪效應」、「跟漲效應」都不至於出現。預估豪宅成交價即使出現天價，也只是演獨角戲，而無法雞犬升天。