〈房產〉低利率及高核貸成數支撐 青年購屋人數兩年增27%

依財團法人金融聯徵中心統計發現，今年第 1 季 20-30 歲購屋人數達 4608 人，不但連 2 年成長，與 2016 年同期的 3623 人相比，增幅甚至高達 27.2%，人數多了 985 人。顯示全台房市擺脫急跌之後，在高核貸成數及低利率的支撐之下，青年購屋成為另一支撐房市的力道。

同時，由今年第 1 季買房年輕人的「購屋鑑估總價」發現，從 20-30 歲平均購買的房屋鑑估總價 871.6 萬與平均貸款成數 71.34% 推估，年輕人買房所需自備款高達 249.8 萬元，顯示即便年收入 40 萬元，省吃儉用每年存 30 萬，也要超過 8 年才能存到買房自備款，達成難度相當高。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，這幾年房價雖有修正，但回檔幅度僅約 1-2 成，隨近期房市交易量能復甦，不少家長看到房價跌勢不斷趨緩，也擔心房市漲勢再起，因此，若子女有結婚、就業等剛性需求，只要能力所及，確實有不少家長傾向贊助自備款，助子女一臂之力。

不過，葉國華指出，雖然目前市場中的「富爸爸」不少，但受到近年薪資凍漲環境影響，年輕人財產累積慢，目前想在 20-30 歲靠自己存夠錢買房相當不容易，「自備款不足」已成為目前年輕人購屋最大的難題。尤其，目前市場雖有各項優惠房貸方案，但多數銀行仍會考量年輕人的收入等條件，收入不高的年輕人往往無法爭取到較佳的貸款利率與貸款成數，建議政府若想幫助年輕人購屋，可再提出更多相關配套方案。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，雖然現在年輕人買房靠爸族不少，但從今年第 1 季買房年輕人收入可發現，仍有 11% 年收入超過 100 萬元，年收入 60-100 萬元的也有 28%，兩者相加就逼近 4 成，顯見並非所有 20-30 歲的年輕人都只有領 22K 的能力，有實力的年輕人仍不在少數。

陳傑鳴指出，以年收入 60 萬 (即每月約 5 萬收入) 的年輕人來說，假設購屋總價 700~900 萬元、利息 1.7%、貸款 30 年，在自備 2 成，在本利攤還下，每月房貸支出約 1 萬 9869-2 萬 5546 元，將有機會壓在收入的 4-5 成內，若是雙薪家庭，更可能達到專家所說的家庭所得 3 分之 1 內，顯然目前年輕人要負擔房貸並非真的做不到，年輕人實在不宜過早放棄買房成家的夢想。