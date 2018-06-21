【盈警】思捷環球(00330-HK)料年度虧損增加至21.7億-22.7億港元

思捷環球(00330-HK)公布，預期集團截至2018年6月30日止財政年度全年將錄得除利息及稅項前虧損約在21.7億港元至22.7億港元的範圍内，而去年同期經營虧損為1.02億港元。

預期經營虧損主要由於經管理層評估集團資産的公平值而出現下列非經常性撥備及減值，以及基礎業務的預期經營虧損，如下：

1. 誠如截至2017年12月31日止6個月的中期業績所報告，由於近年公司在中國的業務大幅下跌，所以就有關集團中國業務商譽及客戶關系餘額作出除稅前全面減值為7.94億港元。此減值乃非現金項目。

2. 誠如2018年5月3日所公布，集團有意撤出澳洲及新西蘭虧損業務。預計擬撤出澳新業務將引緻一次性成本(包括關閉店鋪撥備及店鋪資産減值)介乎1.8億港元至2億港元的範圍内;

3. 由於直接管理零售店鋪於截至2018年6月30日止財政年度的銷售表現遜於預期而産生額外撥備及減值，原因如下：-a.店鋪關閉及虧損性租賃的撥備，預計介乎1.75億港元至1.85億港元的範圍内；及 b. 直接管理零售店鋪的固定資産減值，預計介乎1100萬港元至1600萬港元的範圍内;

4. 預計存貨的額外撥備介乎8000萬港元至9000萬港元的範圍内，由於變更預計方法以更準確地反映長期存貨的可變現淨值而産生;

5. 由於内部流程産生變化，過時的 SAP 系統雖已資本化但不再使用，所涉及的減值介乎3000萬港元至3500萬港元的範圍内;

6. 經營虧損高於預期主要是由於顧客光顧實體店的流量下降導緻集團收入下跌高於預期。因此，2017∕18財年度非經常性撥備及減值前的經營虧損預計介乎9億港元至9.5億港元的範圍内。

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