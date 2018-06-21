【日盛投顧】量縮指數暫守季線

◆盤勢分析

1. 周四中美貿戰隱憂未散，美股四大指數漲跌互見，但科技股表現亮眼，那斯達克指數創收盤新高。晨間亞洲股市表現不一，台股早盤小幅上漲開出，盤中指數延續前一交易日反彈氣勢，小型股轉強，惟逼近 11000 點整數關卡反壓沉重，市場追價力道薄弱，整日指數窄幅波動。最終收盤指數小漲 13.63 點，漲幅 0.12%，收在 10,941.07 點。OTC 指數收盤上漲 1.27%，表現相對亮眼。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股周四收長上影線小黑 K 棒，在季線之上擺盪。

(2) 量能：短線量縮小漲，後續上漲宜帶量。

(3) 技術指標：日 KD 指標死叉開口擴大，MACD 柱狀體下滑，技術面持續整理。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 78.36 億元；外資 - 90.70 億元、投信 + 2.50 億元、自營 + 9.84 億元。

二線被動、MOSFET 表現亮眼

1. 電子類股

(1) 二線被動元件：2456 奇力新宣布合併 5255 美桀，周四恢復交易 2456 奇力新開高走低，5255 美桀無量漲停；二線被動元件廠商 6155 鈞寶股價再創波段新高，2375 智寶強勢漲停。

(2)MOSFET：類股短線回檔整理，但法人仍偏多操做，5299 杰力、6138 茂達、3317 尼克森、6435 大中、3016 嘉晶等在周四開高震盪走高。

(3) 矽晶圓：供給到 2019 年底維持緊俏，短線股價漲多回檔，周四 6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶、3532 台勝科股價轉強。

(4)LED：感測元件大廠 2340 光磊產線滿載，下半年新產能開出，股價強勢漲停；另 2426 鼎元後續營運不看淡，周四股價上揚 8.5%。

2. 非電子類股

(1) 食品：1210 大成股東會釋利多，獲利改寫四年新高，將配發現金 2 元、股價 0.7 元，並加速海內外擴產，營運後續動能強，股價緩步走高逼近波高點。

(2) 鋼鐵：不銹鋼廠 2221 大甲，5 月營收衝上 1 億元大關，年增 56.41%，周四股價爆量上攻，尾盤收漲停。