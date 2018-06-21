活化百兆資金 台灣幸福共好

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

台灣外交環境愈形惡劣，在國際地位愈被邊緣化，我們愈要自立自強，突破各種困境，讓每一個人都能過著財務自由的生活，這也是我推廣理財的目標，而除了理財外，更要理善、理健康，過著幸福健康快樂的日子。雖然不易，但從上到下，從政府到民間，若都能善盡責任，事在人為，沒有做不到的事。

從國泰金及台大產學合作團隊公布的台灣第二季經濟氣候暨金融情勢來看，對台灣的景氣是樂觀的，維持 2018 年台灣經濟成長率 2.3％預測值不變。只是經濟成長率看起來是正向的，但很多人的感受卻不是如此。所幸政府真的已經重視到，如果經濟像一灘死水，就需要活水注入加以活絡，因為沒有錢就做不了事，而政府的資金在必要時刻就是最好的活水。

近日金管會有了動作，提出四大目標、十五項具體策略，要活化運用國內達一百兆元資金，帶動經濟成長，稱之為「金融發展行動方案」。行政院長賴清德表示，這是這麼多年來政府首次針對金融業，依照銀行、證券期貨、保險、金融科技等四面向，提出最完整、最全面的發展行動方案。這一百兆資金就是來自於銀行體系的四十兆存款、上市櫃公司市值有三十七兆、保險業有二十三兆資金。行政院副院長施俊吉表示，這些加總就是我國 GDP 的五倍，也是政府預算兩兆的五十倍，顯示金融產業實力雄厚，現在就是要利用金融力量來協助經濟成長，幫助各行各業獲得所需資金及發展機會，並表示提出此項金融發展行動方案，相信能讓社會明天更美好，達到期許台灣「幸福共好」的願景目標。

金融發展行動方案提出的四大目標包括：一、擴大金融機構規模、打造國際理財平台；二、兩年內股市新增百檔上市櫃；三、三年內保險業新增投資 5+2 產業等逾一千五百億元；四、三年內每年受理十件金融創新實驗申請案。

十五項具體策略，則包括放寬金控併購投資規定、推動國際理財平台、提高券商整併誘因、簡化不動產證券化募集程序及放寬投資標的等等。

轉動經濟，金管會要活化百兆資金是很正確的方向，希望這資金活水能用在刀口上，讓台灣的經濟成長不再只是數字，而是讓民眾實質有感。

來源：《理財周刊》 930 期

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