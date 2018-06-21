貿易緊張局勢升溫帶來風險 高盛下修亞股目標

隨著市場不確定性逐漸增加，高盛集團對亞洲股市看法轉向較不樂觀，由 Timothy Moe 帶領的策略師在週四 (21 日) 的報告中，下調未來 12 個月的 MSCI 亞太不含日本指數目標。
近期中美貿易緊張局勢升溫、美國聯準會再度升息、美元強勢以及全球經濟增長放緩，各種跡象顯示亞太地區正面臨較不利的總體經濟背景，高盛策略師因此將 MSCI 亞太不含日本指數的 12 個月目標從 640 點下調至 625 點。
截至台灣時間 21 日下午 12 時許，MSCI 亞太不含日本指數下跌 0.23% 至 551.2 點，這代表著該指數在未來 1 年，約還有 13% 左右的上漲空間。
高盛策略師表示，亞太地區除日本的股票，應該能夠產生與公司盈收成長一致的報酬，並補充道，投資者應該更關注國內和長期成長的機會。
以下為高盛建議的一些細節：
- 重申對中國和印度的「增持」的看法
- 中國存托憑證 (CDR) 和 A 股被納入 MSCI 新興市場指數，為對中國而言正面的兩項事件
- 龐大的香港 IPO 金額與中國更嚴格的信貸控管，仍處於可接受範圍
- 將亞洲醫療保健股評級升等至「增持」，認為該行業有望長期增長
- 由於中國較寬鬆的貨幣政策，可能會導致投資者減少對中國銀行業的關注，因此將區域性銀行降級為「持股觀望」
- 由於全球經濟增長動能減緩，將亞洲的金屬和採礦產業評級降至「持股觀望」