貿易緊張局勢升溫帶來風險 高盛下修亞股目標

隨著市場不確定性逐漸增加，高盛集團對亞洲股市看法轉向較不樂觀，由 Timothy Moe 帶領的策略師在週四 (21 日) 的報告中，下調未來 12 個月的 MSCI 亞太不含日本指數目標。

近期中美貿易緊張局勢升溫、美國聯準會再度升息、美元強勢以及全球經濟增長放緩，各種跡象顯示亞太地區正面臨較不利的總體經濟背景，高盛策略師因此將 MSCI 亞太不含日本指數的 12 個月目標從 640 點下調至 625 點。

截至台灣時間 21 日下午 12 時許，MSCI 亞太不含日本指數下跌 0.23% 至 551.2 點，這代表著該指數在未來 1 年，約還有 13% 左右的上漲空間。

MSCI 亞太不含日本指數走勢與高盛目標

高盛策略師表示，亞太地區除日本的股票，應該能夠產生與公司盈收成長一致的報酬，並補充道，投資者應該更關注國內和長期成長的機會。

以下為高盛建議的一些細節：