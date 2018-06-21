關稅戰殃及池魚 戴姆勒調降今年獲利預期

汽車製造商戴姆勒 (Daimler) 表示，由於美國和中國間的貿易爭端不斷升溫，預計今年的獲利會降低。

該公司預估由於中國對美國進口汽車加徵關稅，預計 Mercedes-Benz SUV 的銷量會低於預期。

美國指控中國涉嫌知識產權盜版行為，決定對中國至少 500 億美元的進口產品加徵關稅。而中國同步回應表示將自 7 月 6 日起對同額美國商品、包括汽車在內加徵關稅。

如果中國堅持進行報復，美國總統川普指示美國貿易代表署對另外高達 4000 億美元的中國商品加徵 10% 的關稅。

擁有 Mercedes-Benz 品牌的戴姆勒表示，汽車銷售收入預計將「略低於前一年」。

該公司發布新聞稿指出，「就今天的角度來看，決定性的因素在於必須假設因為美國車銷售至中國的進口關稅調升，造成 Mercedes-Benz 汽車公司的 SUV 銷售額低於預期，並且成本高於預期，而且成本還未完全轉嫁給客戶。」

該公司指出，「這種影響不能透過將車輛重新分配到其他市場就能完全彌補。」

本月稍早，戴姆勒被迫在德國召回車輛，因為車上配備了偽造柴油排放量的非法軟體。

戴姆勒表示，召回柴油車事件和拉丁美洲需求下降也是影響整體收益的因素。