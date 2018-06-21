前景估產能過剩 多晶矽太陽能板價格刷歷史新低

今年太陽能電板價格已逐漸下滑，而中國本月將大約 20 京瓦 (GW) 的家用安裝政策設備上喊停後，全球太陽能板庫存過剩之問題，恐使價格加速下跌。

據了解，中國目前是全球最大的太陽能市場，生產約 70% 的太陽能組件。而中國於 6 月 1 日猛然宣布將 20 京瓦的新項目喊卡，而隨著全球面板供應過剩，太陽能正開始成為買方市場，其他國家也推遲購買，預計太陽能面板價格還會繼續下滑。

據 PVInsights 的數據顯示，自 5 月 30 日以來，多晶矽模組的平均價格已下跌了 4.79%，週三 (20 日) 更創下每瓦 27.8 美分的歷史新低。這將成為自 2016 年 12 月以來的最大月度跌幅，也是該行業上一次面臨全球供應過剩的時期。

太陽能面板價格走勢圖 圖片來源：Bloomberg

同時，國際再生能源組織 (IRENA) 也強調，太陽能模組價格從 2009 年至 2017 年已降超過 80%。

這種價格的下滑將傷害如晶科能源 (JinkoSolar)(JKS-US) 這樣的太陽能面板製造商，但對巨輪興這樣的開發商來說，估計會是一個福音，從更低的成本中受益。

彭博新能源財經分析師 Yali Jiang 在週二 (19 日) 的一份研究報告中預測，今年年底模組價格將下滑至每瓦 24 美分，比 2017 年底的 37 美分低 35%。