〈聯想拚市佔〉將推整合三大智慧音箱功能的智慧顯示器

筆電品牌廠聯想 (0992-HK)2018 年初在 CES 展出使用 Google Assistant 的智慧顯示器，聯想透露，內部正在研發將 Google Assistant、微軟 Cortana 及亞馬遜的 Alexa 三大智慧音箱系統，整合安裝在一台智慧顯示器上，讓消費者可以自由選擇使用。

智慧音箱市場各品牌廠打得火熱，根據市場調查報告 Canalys 指出， 今年第一季 Google Assistant 出貨量首度超越亞馬遜的 Alexa，市占率 36.2%，高居第一；第一季總出貨量年增 210%、達到 900 萬台。

雖然去年微軟與亞馬遜的智慧音箱可以互相支援，顧及消費者可能無從選擇，聯想表示，內部正在研發，將 Google Assistant、微軟 Cortana 及亞馬遜的 Alexa 三種智慧音箱系統整合，可同步在聯想的智慧顯示器上供消費者使用。

Lenovo 聯想台灣區總經理林祺斌今日表示，今年除電競與消費市場，商用市場也將針對台灣 9 成以上的中小企業及教室市場三方面衝刺，持續雙位數成長量能。

聯想指出，未來在 AR、VR 及電競等產品，將持續以 AI 、IoT 及 Smart Home 等領域持續創新；除今年將舉辦台港電競賽事，預計在月底推出與 Google 合作的 Lenovo Mirage Solo 及 Camera。