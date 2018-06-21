解決AI人才荒 台灣微軟攜交大成立人才認證中心

為了解決台灣 6000 個 AI 人才缺口，台灣微軟 (MSFT-US) 今(21)日與交通大學攜手成立 AI 人才認證中心，由交通大學導入微軟 4 月才上線的 AI 課程，以資料科學、 AI 及大數據等三大核心課程，讓相關科系學生搶先學習，未來有望將課程推廣至竹科等產業園區，解決 AI 人才荒，達到產業 AI 化的目標。

交通大學副校長林一平指出，第一階段的微軟課程將先開始經營 AI 、大數據及資料科學等課程，從相關科系學生開始，未來包括生物科技、紡織等都可能導入 AI。林一平表示，雖然台灣有 6000 個 AI 人才缺口，不過這只是專業人員缺口，還有更多泛 AI 人才需要補足。

台灣微軟行銷營運長趙質忠指出，AI 再怎麼聰明，沒有人 (HI) 還是不能運用場景，他認為台灣最大的優勢在於人才，這也是今年年初在台灣設立 AI 研發中心的原因之一。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國則指出，要讓 AI 順利產業化，必須解決台灣超過 6000 個人才缺口，4 月才上線的 AI 學程，在台灣由交通大學率先開課，開放相關科系學生學習，未來竹科等產業園區在職人士也有望加入，幫助台灣培育 AI 人才，補足至少 6000 個 AI 人才缺口。

台灣微軟近來積極進攻校園，打造 AI 人才，昨 (20) 日與亞洲大學宣佈合作，將從醫學健康學院、資訊電機學院與圖書館開始導入相關課程，聚焦智慧醫療應用、智慧服務、智慧控制等三大領域發展 AI 應用情境；6/27 將再與中華大學合作，對外展示 AI 體驗中心。