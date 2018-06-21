中國能源建設(03996-HK)大股東已就國家審計署提出問題進行整改

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中國能源建設(03996-HK)公布，國家審計署對控股股東中國能建集團的2016年度財務收支情況進行審計。 審計情況表明，中國能建集團積極推進實施企業整體改制，實現了公司H股整體上市；以市場為導向，在鞏固傳統國內電力工程業務基礎上，逐步向工程總承包、國際業務和非電業務轉型發展；加強全面預算管理、項目管理和成本管理，企業效益穩步提升，但在生產經營、內部管理等方面還存在部分問題，尚需要進一步改進和完善。 對於本次審計涉及公司的有關問題，公司高度重視，專題研究部署整改工作，深入分析問題成因，及時制定全面整改方案及具體整改措施，建立整改責任機制，層層落實，對相關問題逐一進行了整改。公司認為，本次審計對於公司依法合規經營、持續健康發展具有重要的指導作用，公司將進一步提高合規經營意識，深化內部控制建設，不斷提升公司管理水平和風險防控能力，有效推進公司可持續發展。 註：本社於2018-06-21 07:18:09刊發的《中國通信服務(00552-HK)大股東已就國家審計署提出問題進行整改》，誤將另一段中國能源建設(03996-HK)合二為一，本社就此錯誤排板深表歉意。