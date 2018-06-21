匯豐控股(00005-HK)ADR力撐 騰訊(00700-HK)走軟

道指七連跌，納指創收市新高。港股ADR指數收報29685點，跌11點。
Facebook收市首次突破200美元，香港科網巨頭騰訊控股(00700-HK)走勢報跌，ADR收報398.67元，較港收市跌1.53元；港交所(00388-HK)ADR收報247.3元，較港收市跌0.97；友邦(01299-HK)ADR收報68.85元，較港收市跌0.2元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.36元，較港收市跌0.04元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報75.72元，較港收市升0.52元。
油價升油股向下，中石油(00857-HK)ADR收報5.82元，較港收市跌0.03元；中海油(00883-HK)ADR收報12.82元，較港收市跌0.04元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報69.22元，較港收市跌0.18元；聯通(00762-HK)ADR收報9.87元，較港收市升0.03元；中電信(00728-HK)ADR收報3.55元，較港收市跌0.01元。
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