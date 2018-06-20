滬綜指超跌反彈收升 下行趨勢未改後市將繼續反覆探底

中國股市滬綜指周三收升。分析師指出，大盤此前持續下行出現超跌，今天走出技術性反彈行情，鋼鐵和醫藥股表現活躍。但中美貿易爭端作為影響市場的核心因素，短期如不能明朗，大盤下行趨勢難改，料短線反彈空間不大，其後將繼續反覆探底。

滬綜指.SSEC收報2,915.73點，漲7.91點或0.27%，盤中最低探至2,872.16點，今日上海A股成交額為 1,532億元人民幣，上日為2,409億元。

「市場大跌之後，肯定有一個技術性反彈，但要真正形成合力徹底修覆下跌趨勢的話，短期還是沒這麽快。」國都證券分析師肖世俊表示。

他指出，短期事件因素對市場影響太大，另外監管層去杠桿，促使資金脫虛向實，也會對市場帶來陣痛，投資者應以防禦策略為主。從估值角度來看，目前估值水平已經處於中長期低點。如果中美貿易爭端繼續演化，國內或將通過擴大內需，以對沖給經濟帶來的沖擊，因此偏內需板塊仍有結構性機會。

中國央行行長易綱周二呼籲投資者保持冷靜，稱作為全球第二大經濟體的中國應對外部沖擊的能力不斷增強。此前受中美貿易摩擦影響，中國股市出現了大幅下跌。根據中國央行網站，易綱稱「既然是市場，就會有漲有跌，投資者應該保持冷靜，理性看待。」

兩市共有包括西寧特鋼(600117-CN)等近50只股票漲停報收。

滬深300指數.CSI300收報3,635.44點，漲0.40%；滬深300指數期貨主力7月合約收報3,596.4點，漲0.62%，成交19,976手。滬股通和深股通分別凈賣出2.16億元和凈買入11.38億元。

來源：路透北京6月20日

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