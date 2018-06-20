人民幣收盤小升 中間價疑似過濾緩和中美貿易戰緊張情緒

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周三收盤小升，中間價則大跌351點創逾五個月新低。交易員稱，今日中間價疑似有過濾，或是監管層向外界傳達不希望人民幣過快貶值，市場結匯需求有所上升，但中美貿易爭端升級仍影響市場情緒，短期人民幣貶值壓力有所升溫。

他們並表示，中美貿易爭端走向實質性層面，引發客戶和自營的購匯情緒提升，考慮到中美貿易摩擦仍延續，下半年境外上市企業付息以及外資企業利潤匯回等購匯需求，加上美指仍在反彈進程中，不排除人民幣出現一輪調整，當然監管層對匯率波動容忍度亦有提升。

「今天中間價的修正應該是央媽給市場的一個警示，向市場傳遞央媽的態度，但我覺得作用不大，人民幣貶值應該還沒結束，」一中資行交易員稱，「美指反彈應該也沒結束。」

另一中資行交易員則認為，二季度壓力會大一些，不過單方向長期做空人民幣的動力也不足，預計美元不會大幅上漲。

路透測算人民幣兌美元中間價今日預計會開在6.4689元附近，較上日貶值約454點。實際中間價今日開盤在6.4586元，交易員亦指出，今日中間價和預測值有較大偏離，但這應是一次性的行為，並非是“逆周期因子”發揮作用。

美國總統特朗普周一威脅將對2,000億美元的中國商品加征10%關稅，中美間針鋒相對的貿易戰升級。中國商務部周二稱，如果美方失去理性、出台清單，中方將不得不采取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強有力反制。

美國總統特朗普的貿易事務顧問納瓦羅(Peter Navarro)周二表示，中國低估了特朗普的決心，如果中方不改變其“掠奪式”貿易方式，美國將會征收更多關稅。而北京方面指責美國“極度施壓並進行勒索”，誓言將給予回擊，中美貿易沖突升級嚴重打擊了金融市場。

全球匯市方面，美元周三漲勢暫歇，上日曾觸及11個月高位，投資者在近期大漲後對押註進行整理，但有關美中貿易爭端擴大的擔憂仍令投資者緊張不安。市場還將關註點轉向葡萄牙辛德拉，美聯儲(FED)主席鮑威爾、歐洲央行總裁德拉吉、日本央行總裁黑田東彥以及澳洲央行總裁洛威周三都將在那裏的一次會議上發表講話。

來源：路透北京/上海6月20日

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