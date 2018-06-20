福建省工業和信息化領域將重點培育300家以上龍頭企業

11日下午，福建省經信委召開新聞發布會對日前出台的《福建省新一輪促進工業和信息化龍頭企業改造升級行動計劃(2018—2020年)》(以下簡稱“行動計劃”)進行了解讀。

福建省經信委副主任蘭文指出，《行動計劃》是福建省為了推進高質量發展和實現趕超而作出的一個重要工作部署。福建提出實施“百千萬支撐工程”，就是要培育壯大數以百計的龍頭企業、更多千億産業集群、每年要新增以萬億計的有效投資。其中，發揮好龍頭企業的引領帶動作用至關重要，要用大企業、大産業、大項目為發展提供源源不斷的動能和堅實支撐。

據介紹，2014年以來，福建省已實施過一輪産業龍頭促進計劃，對産業發展起到了較好的帶動作用。但是，經過這幾年發展，經濟環境和企業情況都發生了新的變化，為了繼續保持龍頭企業良好發展勢頭，當前亟需根據産業發展的最新情況和變化趨勢，實施新一輪專項行動，加強各級各部門資源統籌整合，合力推動龍頭企業改造升級，引導其在全省高質量發展和實現趕超中帶好頭、做貢獻。

《行動計劃》以圍繞實施“百千萬支撐工程”作為主線。

到2020年，在全省工業和信息化領域重點培育300家以上規模體量大、帶動力強的龍頭企業，其中營業收入(産值)超百億元的企業達到50家以上，帶動形成12個以上規模超千億的産業集群，帶動培育100家以上單項冠軍和一批“隱形冠軍”企業、100家以上省級服務型製造示範企業、500家以上“專精特新”中小企業、500家以上科技小巨人領軍企業。

福建省經信委投資處相關負責人介紹，《行動計劃》主要從項目建設、併購擴張、市場拓展這三個方面提出了壯大龍頭企業規模的重點任務。優化兼併重組的市場環境，對龍頭企業兼併重組項目，按併購金額一定比例給予補助。對龍頭企業參與省外公開招投標項目，按中標合同金額一定比例給予獎勵;重點推動龍頭企業加大研發經費投入，提升創新實力，各級財政按企業實際研發費用稅前加計扣除的所得稅額，給予龍頭企業同量資金獎勵。突出創新平台支撐，著力創建一批省級製造業創新中心等新型研發機構。對龍頭企業設立研發平台併符合相關條件的，按新增研發設備儀器實際投資額的一定比例予以資助。重點引導企業圍繞“互聯網+”和製造服務化兩條主線加快培育新模式新業態。

《行動計劃》支持龍頭企業提質增效。著力發揮工業企業技術改造獎勵政策作用，用好用活技改基金，推動龍頭企業加快技術改造升級，對龍頭企業實施省重點技改項目，按項目設備投資額的一定比例給予補助。積極發展智能製造，支持龍頭企業實施“機器換工”，建設一批智能製造樣板工廠，按設備投資額的一定比例予以補助。鼓勵龍頭企業推廣清潔生産技術，實施綠色製造。

《行動計劃》還指出要發揮龍頭企業引領帶動作用。重點依託龍頭帶動中小企業發展，推動龍頭企業促進一大批配套、協作的中小企業發展。依託龍頭帶動産業集群建設，實施龍頭企業鑄鏈、補鏈、強鏈工程，提升集群化發展水平。依託龍頭帶動現代物流、工業設計、軟件和信息服務業等生産性服務業提升。

據介紹，下一步，省經信委還將緊接著印發福建省工業和信息化龍頭企業擬培育發展對象重點項目庫，同時編製印發工業和信息化省級龍頭企業評價辦法，每年發布一批工業和信息化省級龍頭企業名錄。

來源：新華社

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