農業銀行(01288-HK)：對審計發現問題的整改率達到98.48%

農業銀行(01288-HK)公布，2017年，國家審計署對該行2016年度資産負債損益情況進行了審計，併對有關事項進行了延伸和追溯。

本次審計結果表明，該行認真貫徹落實中央各項經濟金融方針政策，積極加大對重大戰略、重大項目的信貸支持，創新小微、涉農信貸業務，服務實體經濟。推進經營機製改革，全面推開「三農」金融事業部改革。加強内控風險管理，修訂完善内控製度，加強案件防控和問責整改。但在業務經營、公司治理和内部管理、風險管控、落實廉潔從業規定等方面還存在一些問題。

該行高度重視本次審計，認真做好審計發現問題的整改工作。本次審計期間，該行堅持「邊查邊改、立查立改」的原則，對審計發現的問題即刻採取整改措施，審計離場時部分問題已完成整改。本次審計結束後，該行多次召開專題會議部署整改工作，製定整改工作方案，紮實有效做好整改落實工作。

截至本公告日，審計發現問題的整改率達到98.48%。財務收支行為得到進一步規範，有關會計賬務進行了相應調整；涉及的貸款已採取了相應的風險防範和化解措施，貸款風險基本可控；對相關責任人進行了相應的責任追究。對於正在整改的問題，該行將持續跟蹤，加大整改力度，直至問題全部整改。針對本次審計發現的問題，該行將在前期優化完善相關製度流程、加強綜合管理的基礎上，舉一反三，進一步提高規章製度的執行力、規範業務操作，增強合規經營意識，加強風險管控及廉潔從業管理。

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