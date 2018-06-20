工商銀行(01398-HK)：審計指出問題的整改率達到98.01%

工商銀行(01398-HK)公布，2017年，國家審計署該行2016年度資産負債損益情況進行了審計，併對有關事項進行了延伸和追溯審計。

審計結果表明，近年來，該行堅持穩健經營，完善行業信貸政策，優化區域布局，對接國家重大戰略，資産總額和淨利潤實現較大增長；完善法人治理，較好地落實「三重一大」決策製度；推動國際化發展，建立全球化服務網絡，參與「一帶一路」建設；加強全功能銀行系統、境外綜合業務系統和綜合價值管理系統三個信息系統平台建設，提升科技創新能力。同時，審計報告也指出該行在經營管理和廉潔從業等方面還存在一些問題。

公告稱，該行高度重視國家審計署本次審計工作。針對審計發現的問題，該行早研究、早部署、早安排，堅持立查立改、從嚴從快、舉一反三原則，全面部署整改工作，認真製定整改方案，積極落實整改責任，紮實有效做好整改落實工作。

截至公告日，審計指出問題的整改率達到98.01%。涉及的貸款已採取了相應的風險防範和化解措施，風險基本可控；涉及的財務收支問題進行了相應調整；針對經營管理薄弱環節，該行在完善相關製度、流程和系統設計基礎上，進一步規範和強化經營管理，全面提高政策執行、風險管理和内控水平；對相關責任人按規定進行了責任追究。對於尚在整改中的問題本行將持續加大整改力度，直至問題全部整改。

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