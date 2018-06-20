小米基石投資者門檻5000萬美金 鎖定期超常規

這周六(6月23日)小米創始人雷軍將在港主持全球發售新聞發布會。隨後的首個交易日，6月25日，小米將開始公開招股。

現在，小米仍在緊鑼密鼓尋找基石投資者。

騰訊《一線》從不同的信源獲悉，對於投資者來說，若想成為小米的基石投資者，最低門檻是5000萬美金，併且有長於常規6個月的鎖定期。部分信源對騰訊《一線》表示，部分實力較弱的機構被建議其鎖定期延長，最長或為2年。

對於延長鎖定期或至2年的要求，不同的香港金融圈人士都覺得“匪夷所思”，實在太長了。不過很多意向成為小米基石投資者的機構，最終因為小米估值過高以及鎖定期的問題而作罷。

除了中資機構外，也有不少外資機構願意參與小米的基石投資，一位接近小米基石投資的知情人士對騰訊《一線》表示，這其中就包括某中東大型基金。

不過，相較於中資機構趨之如骛成為小米基石投資者，外資機構相對要謹慎得多。一位曾參與了小米路演的投行人士對騰訊《一線》透露，就其所在的場次，當時小米的估值給出的區間是650-1000億美元之間。其中，外資機構給出的估值大多比較保守。

方正證券(香港)渠道管理部董事林子俊對騰訊《一線》表示，盡管不少被動型的外資機構都設有科技專版，但小米最終的估值可能偏貴，一些外資機構也不排除會從國際配售或者二級市場直接買入。

這是因為按照基石投資條款，一般都會有鎖定期，就近期看來，除了閱文在内，港股市場大多數所謂獨角獸最後都跌破了發行價。

來源：騰訊一線

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