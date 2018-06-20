【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

中美雙方皆未再推出進一步的關稅課徵措施，使得市場短期恐慌緩解，推動今日亞股及美股電子盤止跌，台股同步受到影響而呈現上揚，收盤台股上漲 23.25 點，漲幅 0.21%；籌碼方面，外資現貨部位賣超 76.93 億元，三大法人現貨部位賣超 81.67 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國宣佈將再針對中國價值 2000 億美元商品課徵 10% 關稅，隨後中國商務部回應，如果美國失去理性公佈關稅清單，中國必需採取結合量化與質化的綜合措施，做出強力的反制，中美雙方皆採取以戰止戰的策略，使得中美貿易戰持續升溫，導致美股四大指數皆呈現下跌，收盤小道瓊期貨及小 S&P 500 期貨分別下跌 1.2%、0.49%。

《國際商品市場焦點分析》

市場擔憂中美貿易戰升溫將影響美國原油出口，加上週五 OPEC 即將舉行部長會議，而目前市場普遍預期 OPEC 將會提出增產，原油市場後市在 OPEC 尚未公佈增產產能前，預期維持震盪盤整機率較高，昨日收盤 WTI 原油期貨下跌 1.18%；中美貿易戰升溫，使得市場預期農產品供需平衡狀況將惡化影響，昨日農產品相關黃豆及玉米期貨分別下跌 2.15%、0.63%。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證