高盛：OPEC增產不會引發市場崩跌 原油還有一波大牛市

距離 6 月 22 日的 OPEC 維也納會議只剩不到 48 小時了。

在這場被預測為「2011 年以來 OPEC 最糟糕的一次會議」召開前夕，聯合減產的產油國之間圍繞是否增產爆發了嚴重分歧。增產陰霾疊加貿易摩擦，原油價格承受重壓，布蘭特及 WTI 油價過去一個月時間裡高位回落。

就在這樣一個關鍵時刻，高盛本周發布了一份重磅報告，強力看多原油市場前景。

高盛表示，OPEC 增產預期是必要的，它不會觸發市場崩跌，因為即使增產，也不會令市場再度陷入供過於求的狀態。他們甚至認為，如果不採取進一步的增產行動，明年市場仍缺乏足夠的原油供應。因此，原油將迎來新一波牛市。

高盛重申，布蘭特油價今年夏季的平均價格將為 82.50 美元 / 桶。

「增產不會改變供需結構」

在高盛看來，即使產油國這次真的決定增產，也不會把市場推向供應過剩。

即使川普點燃貿易戰的火苗，新興市場陷入混亂，美國西部油田的鑽探狂潮仍在持續，這些因素施壓油價，但高盛認為，市場仍有彈性，需求還很強勁，越來越多的供應中斷需要 OPEC 和俄羅斯等增加產量，才能避免年底前出現庫存緊缺。

也就是說，高盛認為產油國確實有必要增產，以確保原油供應。

得出這樣的結論是相當引人注意的。因為高盛對產油國的增產預期在華爾街屬於較高的，他們認為產油國的增產幅度可能達到 100 萬桶 / 天。然而，考慮到委內瑞拉、伊朗和利比亞等地區的供應中斷，實際增產效果可能只有 45 萬桶 / 天左右。

「美國原油增加不是問題」

美國持續增加的原油產量被很多分析師視為有可能拖累油價的因素。但高盛似乎並不擔心它。

包括國際能源署（IEA）在內的眾多機構和分析師都認為，美國原油產量將大規模增加，這有可能對油價構成拖累。但高盛看待這一問題的角度有所不同。

這家華爾街老牌銀行認為，美國二疊紀產油區的原油運輸管道是產量增加的瓶頸，它將迫使產油國增速放緩。

在另一份報告中，高盛表示，美國輸油管道問題已經困擾生產商一年多了，卡車運輸和火車運輸難以提供有效的幫助。這個問題並不能在短時期內得到解決。

對於全球原油市場來說，頁岩油產量增長瓶頸問題將具有深遠的影響。高盛在報告中稱，全球原油市場供應緊張，這就需要更多的頁岩油來進行緩衝，但美國二疊紀產油區的原油產出無法快速增加。因此高盛認為，原油市場已經推高了頁岩油成本曲線，刺激其他頁岩油產區開展更多鑽探活動。

「需求依然強勁」

在需求方面，高盛的觀點相當樂觀。他們預計，原油需求將增加 175 萬桶 / 天，這比 IEA 等其他主要預測機構的預估還要高出幾十萬桶。

但這個預測面臨一個挑戰：中美貿易摩擦逐漸升級，有可能影響到中國的原油進口需求。

對於這一點，高盛並不是特別擔心，他們認為這種影響很可能是「極小的」，如果有，也只會對美國原油得價格構成潛在的負面影響，而不會顯著傷及中國的需求。

這一次，或許高盛有可能猜對，因投機者們似乎已經在為增產做準備。

過去兩個月，對沖基金一直在削減他們的原油多頭押注，但上周，局勢突變——對沖基金增加了凈多頭部位。

這意味著，市場可能迎來一個轉折點，對沖基金可能認為當前這波市場拋售已經走得夠遠了。或者，這可能是投資者正在為 OPEC 會議決定增產的幅度並不會有預期那麼高而定價。這都有可能推高油價。

「很明顯，布蘭特原油的倉位增加還不到時候，」彭博社援引 ION Energy 諮詢顧問 Kyle Cooper 稱，「人們看到油價下跌，於是駐足不前，停步觀望。原油現在已經超賣了，該輪到反彈了。如果沙烏地阿拉伯和 OPEC 不增加供應，市場將仍處於偏緊狀態。」