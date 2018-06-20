〈貿易戰升溫〉川普若再下狠手 中國GDP恐少掉0.5個百分點

川普日前揚言再度對中國祭出 2000 億美元進口產品關稅，經濟學家預估可能導致中國經濟下滑將達 0.5 個百分點。中國去年經濟成長為 6.9%，今年經濟成長目標訂為 6.5%，隨著與美國貿易爭端恐趨長期化，將不利中國經濟增長。

瑞銀預估，第一輪的 500 億美元關稅，中國 GDP 首年恐下滑 0.1%，若川普額外再增加 1000 億美元關稅，中國 GDP 恐掉 0.3-0.5%。德意志銀行預估，價值 2500 億美元的關稅措施，未來 12 個月將影響中國 GDP 約 0.2-0.3%，而牛津經濟研究院預估 2019-20 將少掉 0.3%。彭博則預估出口和製造業投資減少的影響下，加起來恐讓中國 GDP 少掉 0.5％。

不過，詳細的跌幅還是要視最後關稅戰的最終具體細節才能推估。對中國來說，目前中國當局手中仍有貨幣與財政工具得以應對貿易戰帶來的經濟趨緩衝擊。

面對中美貿易戰近來你來我往的口水戰，昨日嚇壞上証指數跌破 3000 點大關，驚動人行行長易綱出面喊話，強調已出手維穩，綜合運用各種貨幣政策工具，保持流動性合理穩定，守住不發生系統性金融風險的底線。

此話一出，今日 A 股早盤仍低開，午盤收黑；但到了下午三大股指全線反彈收紅，隨著次新、醫藥板塊迅猛拉升帶動，創業板指數午後快速反彈。創業板指尾盤小幅回落，三大指數呈現盤整態勢。截止收盤，上証綜指收報 2915.73，漲 0.27%；深証成指收報 9501.34，漲 0.92%；創業板指收報 1563.79，漲 1.08%。

隨著這場貿易戰越趨白熱化，有外媒形容這已成為中美的「試膽比賽」。眼看距離 7 月 6 日美國實施第一階段制裁關稅只剩不到 3 周的時間。相關人士表示，「川普的殺手鐧是對華禁運」，例如先前中興通訊就因被制裁陷入營運危機。反觀中國也可能因為民族情緒大爆發，掀起抵制美國貨品的運動。