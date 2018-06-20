開打貿易戰？華爾街的大佬們並不擔心

中美貿易摩擦加劇，繼歐亞股市大跌之後，道指收跌將近 300 點，市場風險厭惡情緒升溫。

但在華爾街的這一群老兵眼中，一切似乎並沒有什麼好擔心的，投資者無需對此反應過度。

6 月 19 日周二，或將於今年 12 月卸任的高盛 CEO 貝蘭克梵在接受彭博社採訪時稱，川普的關稅威脅應該不會引發一場毀滅性的貿易戰，美國經濟也不會隨之崩潰。

我並不認為美國計劃達成自殺性的貿易協議，因此應該也不會因貿易摩擦而導致經濟崩潰。

貝蘭克梵認為，川普咄咄逼人的貿易戰威脅只是更廣泛的談判戰略的一部分。但在今年 4 月中旬，貝蘭克梵曾警告稱，一場「真正咄咄逼人、心胸狹隘的貿易戰是非常糟糕的」。他還曾預計不會出現全面貿易戰，因為那對兩國都有負面影響。

早在貿易摩擦升溫之前，就有兩位大佬對此輕描淡寫。

上周二，曾成功預言 1987 年股災的傳奇對沖基金經理 Paul Tudor Jones 就曾表示，與其說兩國面臨貿易問題，不如說這只是一種貿易刺激手段。

看看美國最大的四個貿易夥伴，加權平均關稅達到 6%，而美國則是 3.5%，不公平的差距有 2.5% 呢。

Jones 認為，如果川普試圖通過「關稅正常化」實現貿易公平化，這對市場的影響將是有限的。他甚至預測，到今年年底，美股或將瘋狂上漲。

此外，在一個月之前，股神巴菲特就曾對貿易衝突表現出樂觀態度。

在一年一度的伯克希爾 - 哈撒韋公司股東大會上，巴菲特稱，

我認為任何一個國家都不會陷入困境，也不會繼續任何真正的貿易戰。會有一些討價還價，但最終我不認為我們會做出糟糕的回應。

巴菲特相信，兩國有很多共同利益，雖然兩大經濟體的緊張關係不可避免，但兩國都能從合作中獲益良多。作為經濟體量如此大的兩個國家，雙方可以互利共贏。