〈貿易戰升溫〉正逢貿易戰來亂 中國「去槓桿」或放緩考驗官方定力

中美貿易戰激烈開打的當下，中國正逢經濟成長趨緩的關卡。據了解，部分官員要求中央放鬆去槓桿力道的聲浪不斷擴大。專家表示，這回堪稱是考驗中國政府定力的時刻。

在貿易戰與 A 股大跌的氛圍下，近期人行和銀保監等會先後密集發聲，頻繁提到「穩」與「好」的關鍵字，人行行長易綱更在昨晚呼籲投資人冷靜。在官方頻頻喊話後，A 股在今 (20) 日午後全線反彈，在次新、白酒、地產板塊拉升的影響下，創業板指指一度漲近 2%，至截稿上証綜指報 2921.83，漲 0.48%；深証成指報 9519.89，漲 1.12%；創業板指報 1569.18 點，漲 1.42%。

上證指數江波圖 圖片來源：Sina

外媒報導，目前中國內部對於去槓桿應該繼續或放鬆頗有爭議，尤其在和美國打貿易戰的當下，還要確保中國經濟穩定，並非易事。麥格理集團中國經濟學家胡偉俊 (Larry Hu) 形容：「這是考驗中國政府定力的時刻。」

近期經濟數據顯示，中國的投資與消費力道趨緩、企業違約增加，光是今年中國國內債券市場違約規模較去年同期大增 41%，其中公司違約與中國官方遏制債務和防範金融風險措施大有關聯。

為免經濟趨緩，中國國務院內部分為兩派意見，一派呼籲放鬆政策以提振信貸並刺激經濟﹐包括可祭出降低商業銀行存款準備金率等。另一派官員則希望能繼續控制債務。

中國人行昨 (19) 日晚間發表《經濟高質量發展階段的中國貨幣調控方式轉型》的論文中，九度提及降準，並強調中國目前已具備向貨幣價格調控方式轉型的必要條件。

多年來，中國人行很少進行降準，發表該論文的中國人民銀行研究局局長徐忠解釋，在潛在增速趨勢性向下與經濟週期性下滑交織重疊背景下，大幅降準要求將釋放強烈寬鬆政策信號，與穩健中性的貨幣政策基調明顯不符。因此人行主要透過逆回購業務、SLF 和 MLF 等方式彌補市場流動性數量缺口，把法定存款準備金率保持在相對較高水準。

人行今日淨投放 400 億元。央行實施 700 億元 7 天、300 億元 14 天逆回購，今日有 600 億元 7 天逆回購到期。

徐忠指出，當前中國已經從先前高速成長轉向高質量發展，中國的貨幣政策調控方式也該從傳統數量調控為主，轉向貨幣價格調控為主。但他坦言，貨幣價格調控無法很快實現的原因，在於從二十多年貨幣政策的實踐來看，中國經濟金融仍存在很多深層次矛盾和問題，制約著金融市場功能的有效發揮和利率傳導機制的暢通有效，貨幣價格調控方式轉型也不可能一蹴而就。

瑞士信貸指出，中國去槓桿仍是市場不確定性的主因，為經濟成長趨緩及部分行業的流動性壓力增加。不過，中國決策者似乎正積極推行改革來控制情況，以防範潛在危機，瑞信預計人行將在 8 月底前把存款準備金率下調 50 個基點。