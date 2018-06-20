【IPO追蹤】中國同輻擬來港上市最多籌19.36億

中核集團旗下中國同輻股份計劃在本港主板上市，市場消息人士指出，中國同輻擬以每股17.8元至24.2元發行約8000萬股，佔擴大股本25%，集資14.24億元至19.36億元，預期在6月28日定價。中金為獨家保薦人。

中國同輻主要從事研發、製造及銷售醫用與工業用放射源產品的研究、開發、製造及銷售，亦提供輻照滅菌服務、伽瑪射線輻照裝置的設計、製造及安裝的EPC服務。

中國同輻按去年全年收益計，該公司為中國最大的顯像診斷及治療用放射性藥品、放射免疫分析藥盒、尿素呼氣試驗藥盒及測試儀的製造商，分別佔市場份額40.3%、37.5%、74.1%；該公司亦是中國最大醫用及工業用放射源產品製造商，佔市場份額83.6%及57.6%。去年收益23.63億元(人民幣.下同)，按年升9.8%；純利2.62億元，按年增加3.11%。

上市集資所得將用作設立河北及四川兩個生產研發基地、於深圳及安徽設立新生產基地、成立4家附屬公司、購買原材料及收購之用等。

上海實業(00363-HK)及上海醫藥(02607)(601607)公告，已訂立基石投資協議，分別出資最多4.3億元及1.5億元認購中國同幅股份。

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