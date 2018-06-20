東陽今年大陸OEM成長上看20% 估今年獲利增幅優於營收

汽車零組件廠東陽 (1319) 總裁吳永祥於股東會後指出，東陽在台灣每 3 年 100 億元資本支出進行整理整頓，其中中小物塗裝線第二季完工，中國大陸承接東風日產新單的佛山東陽 3 期第一季完工量產，一汽富維東陽天津廠 6 月正式量產，整體今年 AM 市場持平或小增，大陸 OEM 則可望成長 10-20%。法人估，東陽今年營收成長 5-10%，獲利成長幅度會優於營收。吳永祥指出，東陽以台灣研發總部及廣州研發中心，全力搶攻兩岸及全球汽車內外裝部品及新能源車，目前共承製全球 15 家車廠，25 款車型新單。



在物流倉儲部分，新投資物流 1 倉擴建工程，已於 2017 年 12 月完工，增加倉儲面積 1.5 萬坪，每月出櫃數 2000 櫃，成長 18%，至於 3 倉新建工程則預計今年第二季完工，其中第一期可增加 1.8 萬坪倉儲面積。



吳永祥指出，東陽在台灣每 3 年 100 億元資本支出進行整理整頓，若以 2010 年到 2017 年來看，塑膠線、鈑金線、電鍍線成長率分別為 91%、78%、44%，生產線人力減少 25%、35% 及 75%。



大陸部分，承接東風日產新單的佛山東陽 3 期第一季完工量產；大江東陽獲長安福特新單，於今年初完工投產，年產能為 39 萬套；長沙廣汽東陽已於 3 月完工，主要為靜電塗裝線，年產 25 萬台，迎接廣菲克 MPV；一汽富維東陽青島廠已於今年 3 月小量生產，年產能為 30 萬台套，供應一汽大眾；一汽富維東陽天津廠 6 月正式量產，年產能為 30 萬台套。整體來看，這些廠全部量產後，3 年產能可提升 20%。



針對美中貿易戰，吳永祥指出，東陽大陸廠 OE 沒有外銷，供應內需，所以影響不大，除大陸經濟不好車輛賣少外，不會有影響。至於 AM 部分，目前還不明朗，台灣主要外銷美國，這部分未來還要再觀察。目前東陽台灣 AM 市場約 65% 銷往北美市場，若 AM 加上 OEM 則有 40% 銷往美國。



吳永祥表示，美國去年底到今年有旺季不旺現象，預估今年營收會持平去年或小增。OEM 部分，今年大陸可望成長 10-20%。