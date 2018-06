東陽今年大陸OEM成長上看20% 估今年獲利增幅優於營收

汽車零組件廠東陽 (1319) 總裁吳永祥於股東會後指出,東陽在台灣每 3 年 100 億元資本支出進行整理整頓,其中中小物塗裝線第二季完工,中國大陸承接東風日產新單的佛山東陽 3 期第一季完工量產,一汽富維東陽天津廠 6 月正式量產,整體今年 AM 市場持平或小增,大陸 OEM 則可望成長 10-20%。法人估,東陽今年營收成長 5-10%,獲利成長幅度會優於營收。吳永祥指出,東陽以台灣研發總部及廣州研發中心,全力搶攻兩岸及全球汽車內外裝部品及新能源車,目前共承製全球 15 家車廠,25 款車型新單。



在物流倉儲部分,新投資物流 1 倉擴建工程,已於 2017 年 12 月完工,增加倉儲面積 1.5 萬坪,每月出櫃數 2000 櫃,成長 18%,至於 3 倉新建工程則預計今年第二季完工,其中第一期可增加 1.8 萬坪倉儲面積。



吳永祥指出,東陽在台灣每 3 年 100 億元資本支出進行整理整頓,若以 2010 年到 2017 年來看,塑膠線、鈑金線、電鍍線成長率分別為 91%、78%、44%,生產線人力減少 25%、35% 及 75%。



大陸部分,承接東風日產新單的佛山東陽 3 期第一季完工量產;大江東陽獲長安福特新單,於今年初完工投產,年產能為 39 萬套;長沙廣汽東陽已於 3 月完工,主要為靜電塗裝線,年產 25 萬台,迎接廣菲克 MPV;一汽富維東陽青島廠已於今年 3 月小量生產,年產能為 30 萬台套,供應一汽大眾;一汽富維東陽天津廠 6 月正式量產,年產能為 30 萬台套。整體來看,這些廠全部量產後,3 年產能可提升 20%。



針對美中貿易戰,吳永祥指出,東陽大陸廠 OE 沒有外銷,供應內需,所以影響不大,除大陸經濟不好車輛賣少外,不會有影響。至於 AM 部分,目前還不明朗,台灣主要外銷美國,這部分未來還要再觀察。目前東陽台灣 AM 市場約 65% 銷往北美市場,若 AM 加上 OEM 則有 40% 銷往美國。



吳永祥表示,美國去年底到今年有旺季不旺現象,預估今年營收會持平去年或小增。OEM 部分,今年大陸可望成長 10-20%。