挖礦熱消退 Nvidia的GPU晶片「庫存過剩」

據美知名財經部落格《Seeking Alpha》報導，在經歷了前一波虛擬貨幣的挖括熱潮之後，Nvidia (NVDA-US) 開始浮現遊戲繪圖晶片 (GPU) 庫存過剩問題。

《Seeking Alpha》專欄作家 Akram's Razor 表示，Nvidia 高估了潛在的的遊戲需求，並且低估了挖礦需求下降的影響，以致庫存過剩，台灣主要的 OEM 合作夥伴甚至還將晶片退還給 Nvidia。

Nvidia 繪圖晶片先前因比特幣挖礦熱潮供不應求，然而現在隨著比特幣價格下滑及遊戲需求漸弱， Nvidia 繪圖晶片因而庫存過剩。

Nvidia 因此不得不同意從台灣前三大設備製造商拿回 30 萬顆晶片。這個事實說明了渠道當前的供應狀況。 該報告還引用了 Nvidia 積極購買 GDDR5 的證據，表明他們現在擁有過量的低端 GPU，需要將其製作成機板以及其他內裝，以因應過量庫存。

國外媒體網站 Semiaccurate 昨天亦指稱，庫存過剩是造成新遊戲晶片推出延遲的主要原因。

在一次會議中 Nvidia 的高層指出，目前 Nvida 推出的 GeForce GPU 遊戲繪圖晶片，是新玩家喜愛、也是營運成長的主要動能。 Nvidia 的 GeForce 遊戲繪圖晶片是 Nvidia 非 GAAP 毛利率的主要推動因素，預估 2019 年第一季達到 64.7%，比前一年同期的 59.6% 有所增長。

競爭者方面來說，英特爾 (INTL-US) 執行長 Brian Krzanich 日前曾在一個分析師大會上證實，將推出獨立顯示晶片挑戰 Nvidia 與超微 (AMD-US)，但若一切順利的話，英特爾首款獨立晶片最快也要等到 2020 年才會開始出貨。