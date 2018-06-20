多米諾骨牌要依次倒下了！市場相關性指數創兩年半新高

新興市場遭「屠」、全球股市下挫，這可能只是各地區、各類別資產市場集體沉淪的開始。

英國經紀商 Olivetree Financial Ltd. 的董事總經理 Tim Emmott 在新近報告中指出，追蹤各地區和各類別資產的摩根士丹利全球相關性指數（Morgan Stanley Global Correlation index）強勢攀升，創 2016 年 12 月以來新高。這可能預示着，市場的防禦性持倉將持續更久，很可能意味著，市場參與者意識到，當前多個資產避險的動向可能不是短期行情，市場迎來中期的系統性風險。

今年以來，面對全球貿易緊張局勢，避險行情只是短暫逗留、來了又走，反映市場波動率的「恐慌指數」VIX 仍處於五年平均水平，美國公債和外匯波動指標遠低於正常水平，但隨著焦慮不安的情緒回歸，這種形勢可能改變。

Emmott 指出，由於宏觀和政治形勢變化，以及中國公布負面數據，在聯準會最近會議鷹派升息、歐洲央行繼續面臨升息困難以後，出現了對央行政策失誤的討論，讓人感到，利用全球通膨回升獲利的投資方法至少讓人懷疑。

Emmott 預計，假如相關性保持高位，新興市場貨幣和大宗商品遭遇的拋售可能蔓延到其他資產。這也可能讓宏觀對沖基金策略今年的良好表現終結。

瑞信數據顯示，押注經濟和政治轉變的宏觀對沖基金今年以來在各類基金中表現最佳，2011 年以來從未取得這樣的佳績。

事實上，在聯準會本月會後，新興市場已經遭受了又一輪拋售風暴，華爾街已經在警告正在發生的溢出效應。

本周一晨間，股市拋售從南美蔓延至東南亞。越南 VN 50 指數跌幅擴大至 2%；菲律賓股指跌幅擴大至 2.1%，即將進入熊市；香港恆生指數跌 2%；除日本之外的 MSCI 亞太指數觸及四個月低點。

明晟新興市場指數已跌入技術盤整區間；彭博摩根亞洲美元指數也連續兩周下跌，本周一跌至年內新低。

彭博數據顯示，今年投資者從印度、印尼、菲律賓、韓國、泰國、台灣等 6 個國家和地區的股票相關基金撤出資金已達 190 億美元，創 2008 年金融危機以來最快資金外逃速度。

野村證券全球市場主管 Charlie Mcelligott 指出，目前最嚴重的壓力主要來於新興市場的非流動性，而市場波動性已由阿根廷，土耳其轉移到巴西，目前已經「無差別地」跨越各個領域，並出現溢出效應。



新興經濟體的匯率往往缺乏彈性，容易受到美元升值更大的衝擊，值得一提的是，表現仍然較為堅挺的是亞洲貨幣，如馬來西亞林吉特、人民幣等。聯準會升息對新興經濟體的影響，關鍵還是要看經濟基本面和發展動能。