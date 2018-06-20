舊事重提：軟銀孫正義又開始甄選接班人了

6 月 20 日，彭博社消息稱，軟銀 CEO 孫正義日前提拔兩名公司內部高管和一名外部人士進入到公司的核心管理層，預計這項任命將於當地時間周三生效。

這三名被提拔的人士分別為：軟銀集團現任 COO 馬塞洛 · 克勞爾（Marcelo Claure）、願景基金現任 CEO 拉吉夫 · 米斯拉（Rajeev Misra）和東京知名銀行家卡捷諾里 · 薩古（Katsunori Sago）。他們三人將同時在軟銀集團擔任執行副總裁，Sago 也將在股東大會投票後加入 Claure 和 Misra 的行列，共同出任董事會成員。

英國《金融時報》稱，孫正義此前向軟銀其他高管暗示，這三位之中或將誕生董事長人選。此番同時擔任軟銀集團執行副總裁也意味著，三人目前處於同一「起跑線」上，孫正義的接班人之爭正式開啟。

公開資料顯示，Claure 最早在美國從事無線通信行業，1997 年成立了電話分銷公司 Brightstar，這是目前歐洲無線通信技術領域裡最大的供應商之一。2013 年，軟銀以 12.6 億美元收購 Brightstar57% 的股權，Claure 從而加入軟銀，並於 2017 年進入軟銀董事會，今年擔任集團 COO。

Misra 加入軟銀的經歷與 Claure 有著相似之處。2014 年，Misra 所在的另類資產管理公司「堡壘投資集團」（FortressInvestment Group）被軟銀收購，Misra 則加入軟銀成為 CFO，願景基金成立後擔當該基金的 CEO。在此之前，他曾是德意志銀行新興市場全球信貸主管，後又擔任過瑞士銀行全球固定收益、貨幣和商品聯合主管。

Sago 則是前高盛高管，在高盛日本分部工作長達 22 年之久，擔任過高盛日本副董事長和證券部門負責人，以及日本金融服務局顧問，甚至一度成為了高盛日本總裁候選人。如今，他將進入軟銀董事會，出任首席戰略官一職。

事實上，早在 2010 年，孫正義就宣布建立軟銀學院 (SoftBank Academia)，希望能夠打造自己的接班人，為軟銀日後的發展奠定良好基礎，並能順利實現他提出的公司未來 30 年發展展望。

而在 2016 年前，孫正義對於接班人的人選也有了打算。他曾公開表示，軟銀前首席營運官尼科什 · 阿羅拉（Nikesh Arora ）是接班人的理想人選，希望 Arora 能接替他的位置。但由於在職期間，軟銀業績一直不太樂觀，迫於股東壓力，Arora 已於 2016 年離開了軟銀公司，並於 2018 年加入了矽谷知名資訊安全公司 Palo Alto Networks，擔任董事長及 CEO。孫正義接任軟銀 CEO 一職至今。

2017 年 6 月，59 歲的孫正義還在東京年度股東大會上稱，他短期內還沒有退休的計劃。他表示，Arora 離職後，自己心中一直沒有理想的接班人。「我渾身充滿能量，因此不可能退休。未來十年，我將確定一名繼任者。」孫正義還補充道，這位繼任者很可能來自公司管理團隊內部。