碧桂園(02007-HK)與碧桂園服務訂立物業服務框架協議等

碧桂園(02007-HK)公布，於2018年6月1日，公司與碧桂園服務訂立物業服務框架協議，就碧桂園服務集團將向餘下碧桂園集團提供有關由餘下碧桂園集團所開發的項目且由碧桂園服務集團管理的未售物業單位及已售但尚未到相關物業購買合約所載協定交付日期的物業單位的物業管理服務的條款進行了約定，年期由上市日起至2020年12月31日止。

截至2020年12月31日止3個年度各年物業服務框架協議項下擬進行交易的年度上限分别為人民幣2.896億元、人民幣3.553億元及人民幣4.781億元。

此外，於2018年6月1日，公司與碧桂園服務訂立協銷顧問及其他服務框架協議，就碧桂園服務集團向餘下碧桂園集團提供谘詢及其他服務(如向餘下碧桂園集團的現場銷售辦事處提供谘詢服務，以及就餘下碧桂園集團開發的物業提供向業主交付前的清潔服務)的條款進行約定，年期自上市日起至2020年12月31日止。

截至2020年12月31日止3個年度各年協銷顧問及其他服務框架協議項下擬進行交易的年度上限分别為人民幣3.956億元、人民幣6.006億元及人民幣8.823億元。

據悉，碧桂園服務於分拆完成前為公司的附屬公司。於分拆完成後，碧桂園服務已成為由公司執行董事兼控股股東楊惠妍女士間接持有的30%受控公司。

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