SHIS LTD(01647-HK)：要約獲3.5萬股有效接納 要約人持有72.29%股權

SHIS LTD(01647-HK)公布，要約已於2018年6月19日( 星期二)下午四時正截止，而Morgan Hill Holdings Limited(要約人)併無修訂或延長要約。

於截止日期下午四時正( 即接納要約的最後時間及日期 )，已接獲有關合共3.5萬股要約股份的有效接納，佔公司所有已發行股本的0.003%。

緊隨完成交易後及於要約期於2018年5月8日開始前，要約人及其一緻行動人士(包括TrinityGate)於合共7.5億股股份(即要約人及TrinityGate根據買賣協議收購的待售股份)中擁有權益，相當於公司全部已發行股本約72.29%。

緊隨要約截止後，要約人及其一緻行動人士(包括TrinityGate)於合共750,035,000股股份中擁有權益，相當於公司全部已發行股本約72.29%。

緊隨要約截止後及於本聯合公告日期，公眾人士持有287,465,000股股份，相當於公司全部已發行股本約27.71%。因此，於本公告日期，公司持續符合上市規則第8.08(1)(a)條項下的最低公眾持股量規定。

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