美銀美林：從QE到QT 一系列變化才剛開始

上周「超級央行周」如火如荼，主要發達經濟體央行陸續在議息會議上傳達出收緊流動性的信號。聯準會如期升息 25 個基點，並透露年內可能升息四次的鷹派信號。歐洲央行表示將在年底結束 QE。日本央行則在議息會議前削減 3 至 5 年期公債購買規模。

不少投資者擔憂流動性充裕的市場是否已經成為過去，全球緊縮浪潮是否將要來臨。不過，美銀美林在最新的研報中表示，從 QE（Quantitative Easing，量化寬鬆）到 QT（Quantitative Tightening，量化緊縮）的道路才剛剛開始，我們還處在中間階段，並正緩慢向 QT 行動。

QE 以低利率、窄利差、低波動性為特徵，是在利率為零時通過購買債券向市場投放流動性，本質是開啟印鈔機；而 QT 則全然相反，以高利率、寬利差、高波動性為特徵，是向市場出售債券以回收資金，實質是銀根緊縮。

美銀認為，雖然我們已經見識了更高的利率、走闊的信貸利差、以及更強的波動性，但是距離全面的 QT 還有好幾年的距離，因為以歐洲央行和日本央行為代表的主要經濟體央行仍在通過購債和負利率等一攬子寬鬆措施，向市場注入大量流動性。

美銀美林分析師 Hans Mikkelsen 在報告中表示：

QT 本身非常罕見，特別是當海外 QE 和負利率還在繼續的情況下，我們從未進入過 QT 環境。鑒於歐洲央行和日本央行明顯還未能實現接近 2％的通膨目標，從 QE 到 QT 的道路可能將非常漫長，必定需要多年時間。

上周，歐洲央行明確表示將在今年底前結束 QE，但「將現有利率水平至少維持至 2019 年夏天」、且「未討論具體何時開始升息」的表態，讓市場普遍解讀為是偏鴿信號，這也意味著寬鬆的貨幣政策仍將持續。

與此同時，孤獨的日本央行還在獨自堅守着寬鬆道路。上周，日本央行雖然在利率決議前一日宣布縮減 3 至 5 年期限日本公債購買規模 300 億日元，但利率決議仍維持貨幣政策不變，且行長黑田東彥在下午召開的新聞發布會上明確表示，將繼續實施大規模貨幣寬鬆措施，不認為目前需要重新考慮貨幣政策，沒有必要對貨幣政策進行新一輪整體評估。

在同步上調通膨預期之際，聯準會和歐央行並沒有大幅加快貨幣政策緊縮的步伐。一邊是通膨加速抬頭，一邊是緊縮進程亦步亦趨，長此以往，可能會造成歐美實質利率下行。