劉強東618內部信：京東新十年夢想——「做全球供應鏈服務」

今年 6 月 18 日，京東「雙喜臨門」：「618 購物節」下單金額達 1592 億元，創歷史新高；同時獲得了全球網路巨頭谷歌 5.5 億美元投資，雙方未來將結成廣泛的戰略合作夥伴關係。

當日，京東董事局主席兼 CEO 劉強東發表內部信，介紹了此次京東與谷歌合作的意義——標誌着京東國際化戰略全面啟航，以及京東未來 10 年的夢想——成為國際化企業，將供應鏈服務輸出到全球市場。

劉強東表示，京東未來將成為一家服務型的企業，通過對未來零售基礎設施的搭建，提供融合電商、物流、技術、金融、保險的供應鏈服務，提升整個零售環節的效率和體驗。在今後的十年，京東的供應鏈服務也將大力輸出到全球市場：

兩年前我們以物流為載體開始了在東南亞地區的布局，今年通過與谷歌的合作，我們也將繼續開拓歐美和其他市場，將中國模式反向拓展到海外，實現低成本、高效率的中國製造通全球、全球商品通中國。做成全球供應鏈服務這件事情、成為一家真正的技術和創新驅動的國際化企業是我們今後十年最大的夢想。

根據京東官網公告，谷歌將以 5.5 億美元現金投資京東，谷歌將收購 27106948 股新發行的京東 A 類普通股。此次發行新股後，京東總股份將增加至 2,895,713,631 股，計算可知，谷歌將持有京東 0.93% 股權。

京東與谷歌將結成廣泛的戰略合作夥伴關係。雙方計劃在全球提供融合的零售解決方案，結合京東在供應鏈和物流領域的專業能力，與谷歌的技術優勢，雙方將探索下一代零售基礎設施解決方案，為消費者提供更有價值、個性化、流暢便捷的購物體驗。京東計劃優選一系列高品質商品，通過 Google Shopping 在包括美國、歐洲在內的多個地區展開銷售。

除了與谷歌合作，在內部信中，劉強東還提到了今年 618 購物節對京東的意義——是一次面向無界零售的基礎設施的「大閱兵」：

從消費到物流再到供應，在這個 618，我們實現了多終端的千人千面的商品推薦和購物體驗；智慧物流技術再次被大規模應用，無人重卡、自動駕駛大飛機、智能配送機器人等創新產品接踵而至。結合 AI 和大數據的智能定價、智能補貨、智能客服等技術極大的提升了我們的營運效率和用戶體驗。

附劉強東內部信全文：

親愛的兄弟們：

今年的 618 註定是個大日子，既恰逢端午佳節，又時值世界盃盛會。我知道很多兄弟們都主動犧牲了和家人團聚、和朋友看球的時間，日夜奮戰在一線為客戶提供着不間斷的服務，十幾年來京東人就是靠着這種能吃苦、勇擔當、肯奉獻的精神傳承，才使我們不斷成為了一家更加卓越的公司。生活從不會辜負為夢想而努力的人，在我們共同的生日來臨之際，我希望和所有兄弟們繼續攜手去開創一個又一個屬於我們自己的光榮時刻！

同時，今天我們也是雙喜臨門，集團正式和全球科技巨頭谷歌簽訂了戰略投資和合作的協議，未來我們將與谷歌一起圍繞零售創新展開全方位的深度合作，共同開拓國際零售市場。這個合作也將正式標誌着我們國際化戰略的全面啟航。未來，騰訊、沃爾瑪、谷歌等戰略投資者將與京東一起形成「無界零售」的生態聯盟，並肩服務全球的消費者和品牌商，把大量中國優質的品牌和商品帶向全球市場。

截至目前，由京東發起的 618 顯然已經成為了一次全體消費者和全體從業者共同參與的盛大節日，但對於京東來說，今年的 618 則是一次真正意義的面向無界零售的基礎設施的「大閱兵」。從消費到物流再到供應，在這個 618，我們實現了多終端的千人千面的商品推薦和購物體驗；7fresh 生鮮超市、京東 - 曲美時尚生活體驗館、京東之家、京東便利店，以及我們和步步高、沃爾瑪等眾多線下連鎖品牌打造的科技門店紛紛成為了引發業界側目的案例和標杆；在這個 618，我們的智慧物流技術再次被大規模應用，無人重卡、自動駕駛大飛機、智能配送機器人等創新產品接踵而至。結合 AI 和大數據的智能定價、智能補貨、智能客服等技術極大的提升了我們的營運效率和用戶體驗。更重要的是，所有的這些能力不再是僅僅為我所用，而是正在開放和普惠於我們的合作夥伴，受益於我們的消費者和客戶。

不久前，我曾經談到未來十年，我們一定且必須要做成的事情就是：希望通過以技術驅動的供應鏈服務，服務全球的消費者和品牌商，通過降低社會化成本、提升人們的美好生活水平。

過去十幾年，我們成功地打造了一個強有力的 B2C 物流體系，並成功地將物流成本（對比社會化物流）降低了 50% 以上，流通效率（對比社會化流通）提升了 70% 以上，通過解決行業痛點、樹立核心優勢，才使我們取得了現在的成績和商業價值。然而時代正在發生翻天覆地的巨變，快速崛起的新動能正在重塑經濟增長格局，深刻改變生產生活方式。未來的消費需求將變得無時不有、無處不在，更加精準、個性和碎片化，在正確的時間、合適的場景，把合適的商品，傳遞給合適的消費者是對所有製造商、品牌商和零售商的終極要求和挑戰。在這種格局下，我想京東的角色應該是鏈接兩端：一端是消費者，為消費者提供超越預期、愉悅舒適、可信賴的購物體驗，始終是我們不懈的追求和創新的目標；另一端就是品牌商和製造商，幫助大量的實體企業擁抱未來的趨勢，順利完成轉型，提升他們以用戶為核心的產品定義和供應能力，與實體經濟做朋友而不是做對手，這既是京東所擅長的能力，更是京東的責任。所以，京東未來將成為一家服務型的企業，通過對未來零售基礎設施的搭建，提供融合電商、物流、技術、金融、保險的供應鏈服務，提升整個零售環節的效率和體驗，為社會和國家的經濟增長，為億萬用戶的美好生活貢獻力量。在今後的十年，我們的供應鏈服務也將大力輸出到全球市場，兩年前我們以物流為載體開始了在東南亞地區的布局，今年通過與谷歌的合作，我們也將繼續開拓歐美和其他市場，將中國模式反向拓展到海外，實現低成本、高效率的中國製造通全球、全球商品通中國。

各位兄弟，做成全球供應鏈服務這件事情、成為一家真正的技術和創新驅動的國際化企業是我們今後十年最大的夢想。實現夢想不僅需要戰略對頭、打法對路，更重要的還是要有強烈的信念和使命感，今日的京東是一個擁有超過 17 萬名兄弟的大家庭，「心往一處想、勁往一處使」是京東基業長青的根本，「正道成功、客戶為先、只做第一」是我們最內核、最本質的價值觀，我希望兄弟們永遠保持敬畏之心，永遠謙遜而堅定，永遠居安思危，這樣才能在劇變的時代中持續引領行業發展。突破和創新往往意味著離開固有跑道，離開慣性思維，必然會帶來諸多陣痛，但我們更應該看到的是趨勢和未來。此刻，我們需要的是專注與堅持，創新與奮進，兄弟同心、其利斷金，我們的夢想終將實現！

最後，再次祝兄弟們端午安康！祝京東和大家生日快樂！

你們的劉強東

2018 年 6 月 18 日