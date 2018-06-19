看好東協商機 光寶科參加泰國自動化機械展發表工控方案

看好東協智慧製造商機，光寶科技 (2301) 今(19)日表示，旗下工業自動化事業部挾集團資源整合、一站式方案、高性價比等三大優勢，明 (20) 日起至 23 日期間將於東南亞規模最大的泰國自動化機械展 (Assembly & Automation of Manufacturing Expo 2018) 展現全系列工業控制方案，並計畫於泰國建立經銷夥伴關係，進軍東協市場。光寶科技累積 43 年的電子業製造經驗，目前於全球設有 55 座生產基地，著眼智慧製造趨勢，由工業自動化事業部總經理鄭智峰博士領軍，以「智能整合、進化核心」為發展主軸，整合工業控制前端的 PLC(可編程邏輯控制器)、HMI(人機介面)及後端的變頻器、伺服驅動器、馬達，提供一站式整合方案，有效減少客戶端繁複調整與測試，大幅提升整體系統兼容性與性能，縮短產品選用規畫期，並依不同產業需求，提供相較其他同業更高性價比之產品，量身打造智慧製造方案。



鄭智峰表示，一站式方案有效連結工控前端及後端，靈巧因應製造業客戶需求，幫助客戶提升製程穩定度，讓既有機台升級，同時達到節能效益。



因應產業轉型與氣候變遷，光寶集團已成為全球客戶在「光電節能、智慧科技」領域的最佳夥伴，鄭智峰指出，「發揮集團資源整合優勢，自家工控產品也逐步導入光寶集團樓宇自動化系統整合與工廠舊機節能改造。」



以樓宇自動化為例，PLC 與變頻器可用於照明用電、空調、電梯節能監控、太陽能設備溫度監控等應用，最高減少 50% 能源損耗，目前中和新辦公大樓水泵系統、敦南科技大樓廠務系統及興建中的高雄營運中心都已安裝；舊機節能改造部分，已導入實際產線加工製程，包括沖壓機、注塑機等，不僅節能，也提升機台重複操作精準度。



光寶工控方案中，前端的 PLC 扮演如人類「大腦」 角色，更具備五大特色，協助客戶有效落實預防管理，包括：1GHz 超高速四核心運算能力、頂規記憶體空間 100MB、EtherCAT 高速總線控制多點擴充、支援精密高速機械設備，伺服同步運動最多 16 軸以及支援業界常用通訊界面等。鄭智峰表示，智能製造仰賴整合能力，光寶不只著重產品，更將連結 PLC、變頻器、伺服馬達，打造完整的解決方案。



為協助客戶打造智慧工廠，透過 PLC、變頻器、伺服馬達，結合機械自動化與視覺系統，可逐步取代人工重覆工作，提升產品品質，降低製造成本。高速通訊聯網及強大記憶體則提供工廠管理單位遠端監控生產情形，傳送並備份工藝與生產數據、異常記錄、用電管理等訊息，讓維護人員即時掌握機器運行狀態、定單調配及報表分析。光寶自動化事業部挾集團資源整合、一站式方案及高性價比優勢，積極布局智慧工業，繼打開中國大陸市場後，下一步將於泰國尋找在地經銷夥伴，期以泰國為灘頭堡，搶攻東協工業自動化商機。